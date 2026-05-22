Localizan sin vida a conductora de plataforma desaparecida en Tlaxcala desde hace 10 días

En menos de 48 horas, dos mujeres fueron encontradas sin vida en Tlaxcala, una de ellas fue Juana Margarita Perales Martínez, quien llevaba más de 10 desaparecida en la entidad, luego de realizar un viaje por plataforma.

Margarita era conductora de taxi por aplicación, pero desde el 9 de mayo no se volvió a saber nada de ella, a pesar de que solo salió a trabajar para sacar adelante a su familia.

Violencia feminicida en Tlaxcala: Encuentran sin vida a Juana Margarita

Después de 10 días, las respuestas sobre el paradero de la mujer de 45 años llegaron para la familia, después de que su cuerpo fuera localizado en un sendero de la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Con información de medios locales, Juana Margarita salió a trabajar el pasado 9 de mayo y realizó un viaje rumbo al municipio de Apizaco. Después de ese servicio, se perdió toda comunicación con la víctima.

La ficha de búsqueda señalaba que la mujer fue vista por última vez en Yauhquemecan, Tlaxcala. Como señas particulares, tenía cabello castaño claro corto, ojos café claro y un tatuaje con la letra “M” en la espalda baja.

Encuentran cuerpo en Santa Cruz Tlaxcala

Según primeros reportes, la tarde del miércoles cuerpos de emergencia fueron alertados por un fuerte olor fétido en un terreno ubicado en San Miguel Contla.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un sendero de la zona. Posteriormente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.

Pero la confirmación de este hallazgo no vino de la propia Fiscalía, sino de familiares a través de redes sociales, quienes agradecieron a todas las personas que ayudaron a compartir la ficha de búsqueda.

Familiares de “Mago” agradecen apoyo en redes sociales

La familia de Juana Margarita, conocida también como “Mago”, confirmó la triste noticia, lamentando que la violencia de este país volviera a cobrar una vida.

“Queremos agradecer profundamente a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la información de búsqueda de mi tía Mago”, escribieron.

La familia lamentó que la mujer no fuera encontrada con vida y denunció la violencia que enfrentan diariamente miles de personas en el país.

“Da coraje vivir en un país donde trabajar se ha convertido en un riesgo mortal”, expresaron en redes sociales. También señalaron que exigir justicia muchas veces parece una petición ignorada.

Tlaxcala vive días de violencia: cuerpo de Blanca Adriana fue encontrado en una zanja

El caso de Juana Margarita no es aislado, porque en menos de 48 horas también se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en una zanja en Altzayanca, Tlaxcala, que posteriormente fue identificado como el de Blanca Adriana.

Mujer que desapareció desde el 18 de mayo tras acudir a una clínica estética en Puebla. Su familia señaló que la mujer se iba a realizar una operación “no invasiva”, pero cuando su esposo volvió para dejarle unas vendas, tanto Blanca como el personal médico desaparecieron.

Aunque cámaras de seguridad captaron que Blanca Adriana fue sacada inconsciente a bordo de un Mini Cooper, nada se supo de su paradero durante días, hasta que la Fiscalía confirmó su identidad.

