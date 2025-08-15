Desaparecida en Nezahualcóyotl: Alerta AMBER en Edomex para localizar a Michelle Alejandra

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta AMBER para encontrar a Michelle Alejandra Miranda Vázquez, una jovencita de 16 años, que fue vista por última vez el 11 de agosto de 2025 en la colonia Agua Azul, municipio de Nezahualcóyotl.

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para difundir su ficha de búsqueda y aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero, ya que se teme por su seguridad porque podría ser víctima de algún delito.

¿Quién es Michelle Alejandra Miranda Vázquez?

Desaparecida en Nezahualcóyotl: Michelle Alejandra Miranda Vázquez mide 1.74 metros, pesa 65 kilos, es de complexión delgada, tez blanca, cara ovalada, cabello castaño claro y lacio, ojos café oscuro y cejas semipobladas.

Como seña particular, tiene una perforación en la nariz del lado derecho con un piercing; al momento de su desaparición vestía pants blancos, sudadera blanca y tenis blancos.

Última vez que fue vista: De acuerdo con el reporte AAEM/1027914/2025, la adolescente desaparecida salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su ubicación. La FGJEM advierte que se teme por su integridad física, ya que podría ser víctima de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/jtqW0Yph8t — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 15, 2025

¿Cómo ayudar ante esta Alerta AMBER en Edomex?

Si tienes información que pueda ayudar a localizar a Michelle Alejandra, comunícate de inmediato a los siguientes números:

Fiscalía Edomex: 800 702 8770

Emergencias: 911

Locatel CDMX: 55 5658 1111

Locatel Edomex: 722 167 8808.

Alerta Amber en Estado de México: así puedes ayudar a encontrar a Michelle Alejandra|Alerta AMBER Edomex

Cabe señalar que la difusión oportuna de este caso puede ser clave para encontrarla con vida. Comparte esta información en redes sociales y mantente atento a las actualizaciones oficiales.

Si has visto a Michelle Alejandra Miranda Vázquez o sabes dónde podría estar, no dudes en llamar: tu ayuda puede salvar una vida.