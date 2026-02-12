ALERTA AMBER: Buscan a la bebé Zoe Cataleya; desapareció en Chimalhuacán, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado el protocolo Alerta Amber en Edomex para localizar a la niña Zoe Cataleya Sánchez Pérez, una bebé de tan solo 1 año de edad.

El caso ha despertado una profunda preocupación en la zona oriente del Valle de México debido a las circunstancias temporales de la denuncia: aunque la menor desapareció a mediados de diciembre de 2025, la ficha de búsqueda oficial no fue emitida sino hasta principios de febrero de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial número AAEM/1032479/2025, la pequeña fue vista por última vez el pasado 16 de diciembre de 2025 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México . Sin embargo, la fecha del último reporte es el 07 de febrero de 2026. Este lapso de más de un año sin noticias oficiales complica las labores de rastreo, por lo que la colaboración de la ciudadanía se vuelve la herramienta más vital en este momento.

Bebé desaparecida en Edomex: Zoe Cataleya

El resumen de los hechos proporcionado por la Fiscalía es escueto: "Se desconoce su paradero. Se teme por su integridad toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito". No se ofrecen detalles sobre quién estaba a cargo de la menor el día 16 de diciembre o las circunstancias exactas en las que se perdió contacto con ella en Chimalhuacán.

La vulnerabilidad de Zoe Cataleya es máxima. Al tener apenas un año de vida, depende enteramente de los cuidados de adultos para su alimentación y resguardo. La activación tardía de la alerta sugiere complicaciones en la investigación inicial o una demora en la denuncia familiar, lo que hace urgente recuperar el tiempo perdido difundiendo su rostro masivamente.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/LSxL6Piu3y — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 10, 2026

Ayuda a identificarla: Características de Zoe Cataleya

Para colaborar con la búsqueda, es esencial que los vecinos de Chimalhuacán y municipios aledaños (como Nezahualcóyotl o Texcoco) revisen las características físicas de la bebé.

Datos Físicos:



Edad: 1 año (Fecha de nacimiento: 27-07-2024).

1 año (Fecha de nacimiento: 27-07-2024). Estatura: 0.60 metros (60 cm).

0.60 metros (60 cm). Peso: 08 kg.

08 kg. Complexión: Obesa (robusta para su edad).

Obesa (robusta para su edad). Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Castaño y ondulado.

Castaño y ondulado. Ojos: Café claro y chicos.

Café claro y chicos. Nariz: Achatada.

Señas Particulares:

Un rasgo distintivo que puede ayudar a confirmarle identidad es que la bebé tiene perforación en los lóbulos (aretes).

Ropa que vestía hace dos meses

La ficha describe la vestimenta que portaba la última vez que fue vista. Si alguien recuerda haber visto a una niña con esta ropa en diciembre, o si la niña sigue usando estas prendas, el dato es crucial:



Blusa: Color rojo de manga larga y con estampado floreado.

Color rojo de manga larga y con estampado floreado. Vestido: De mezclilla (probablemente tipo overol o pinafore).

De mezclilla (probablemente tipo overol o pinafore). Mallas: Color blanco.

Color blanco. Calzado: Tenis de color negro.

¿Cómo contactar por una Alerta Amber en Edomex?

La Fiscalía del Estado de México solicita el apoyo de la sociedad. Si usted tiene información sobre dónde ha estado Zoe Cataleya durante estos casi dos meses, o quién la tiene bajo su custodia, por favor repórtelo.

Números de contacto: