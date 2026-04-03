Semana Santa rarámuri: Así es la celebración tarahumara, con danzas y tesgüino

Una de las celebraciones más importantes para los tarahumaras es la Semana Santa, se trata de una muestra rarámuri que mezcla fe, danzas y agradecimiento por la protección que reciben.

En la colonia Tarahumara, ubicada en la sierra de Ciudad Juárez, se reunieron para danzar, como lo marca esta tradición, y como lo pudo documentar la cámara de Azteca Noticias.

¿Qué significa la Semana Santa para los rarámuris?

Esta conmemoración católica es conocida entre la población rarámuri como Comonorirawachi, que significa “cuando caminamos en círculo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Su nombre se debe a que los creyentes dan vueltas en cada templo, como parte de sus procesiones. María Dolores explicó que esto se realiza “para recordar la muerte de Cristo”.

En la Semana Santa de este 2026 participan hombres que comenzaron a danzar desde el Jueves Santo, y así continuarán hasta el Domingo de Resurrección, como lo marcan sus tradiciones.

Bernardino Nava, miembro de la comunidad rarámuri, recordó que esto se realiza como agradecimiento y para solicitar protección.

“Que nos siga cuidando en cualquier camino que andemos, que nos siga protegiendo”.

Para los rituales y danzas, los participantes se dividen en fariseos y soldados: los primeros pintan su cuerpo con puntos blancos y en ocasiones usan máscaras, y los segundos, llevan flechas y banderas blancas.

Los dos bandos se enfrentan, pero finalmente los soldados resultan vencedores, y con la muerte de Judas, los rarámuris creen que se restaura el equilibrio.

Otro elemento que caracteriza a la Semana Santa rarámuri es la ofrenda de comida y tesgüino, una cerveza de maíz que consideran como sagrada, por eso no puede faltar en este culto.

Hay localidades ubicadas en la sierra de Chihuahua que no solo conmemoran la fecha en las iglesias, también se reúnen en cuevas y en patios de algunas viviendas, para reafirmar los vínculos colectivos.

