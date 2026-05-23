¡Por fin se van! SEP reubicará escuelas en riesgo por la refinería Dos Bocas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la reubicación de escuelas en Paraíso, Tabasco, donde más de 400 niñas y niños estudian diariamente en condiciones de riesgo por su cercanía con la refinería Dos Bocas.

SEP reubicará escuelas por riesgo de refinería Dos Bocas

Ante la presión de las familias y de varios colectivos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el Jardín de Niños “Agustín Melgar” y la Primaria “Abías Domínguez Alejandro” serán reubicados.

La dependencia informó que la propuesta arquitectónica ya fue aprobada por la comunidad escolar y que el anteproyecto deberá presentarse a más tardar el 5 de junio. Además, se prevé que la construcción de la nueva sede tenga una duración de seis meses.

La SEP informó que se acordó reubicar el Jardín de Niños “Agustín Melgar” y la Primaria “Abías Domínguez Alejandro”, de Paraíso, #Tabasco, en las que estudian más de 400 #alumnos.



El titular de la dependencia señaló que la propuesta arquitectónica presentada a la comunidad… pic.twitter.com/krNQEI1kDE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

Las familias esperan que esta vez el compromiso se cumpla. “Dejamos nuestras casas para venir a que se haga algo ya”, señalaron, confiando en que antes del próximo periodo vacacional avance la reubicación y sus hijos puedan estudiar lejos del peligro.

Alzaron la voz por el riesgo de que sus hijos estudien cerca de la refinería Dos Bocas

Madres y padres de familia de Paraíso, Tabasco, alzaron la voz ante el temor constante en el que viven sus hijas e hijos por la cercanía con la refinería Dos Bocas.

De acuerdo con La Ecolectiva, madres y padres de familia denuncian el miedo por la cercanía de la refineria y las escuelas de sus pequeños.

“Yo estoy con el miedo de en qué momento va a explotar”, relata una madre, mientras explica que su hijo de 12 años estudia a pocos metros de la zona industrial, entre ruido ensordecedor, contaminación e incluso riesgos de incendios y explosiones.

Ante la falta de respuesta, un grupo de familias viajó hasta la Ciudad de México (CDMX) para exigir acciones inmediatas.

Aseguran que durante meses solicitaron la reubicación sin obtener solución, pese a representar a casi 400 niñas y niños que diariamente acuden al Jardín de Niños “Agustín Melgar” y a la Primaria “Abías Domínguez Alejandro”.