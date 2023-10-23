ALERTA para encontrar a Jimena, menor de 15 años y a su bebé en Nuevo León

La Comisión Local de Búsqueda de personas y familia difundió una ALERTA para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jimena Leocadia Antonio Hernández, quien desapareció junto con su bebe, de apenas 15 días de nacida en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.

De acuerdo con un reporte de búsqueda emitido por el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), la adolescente de 15 años de edad fue vista por última vez el martes 17 de octubre en la colonia San Francisco del mencionado municipio de Nuevo León.

La ficha de búsqueda refiere que Jimena Leocadia Antonio Hernández mide 1.50 metros, es de complexión regular, cabello castaño lacio oscuro, tez morena clara y color de ojos café oscuro.

El día que desapareció llevaba puesta una playera de color negro, pants tipo pijama de Santa Claus y pantuflas en color rosa con figuras de cochinos. Como seña particular, la menor presenta una herida por cirugía de cesárea.

Jimena Leocadia Antonio Hernández está en compañía de su hija de apenas 15 días de nacida, llamada Madisson Antonio Hernández.

Para proporcionar más información relacionada con su localización, favor de comunicarse a los teléfonos: a los teléfonos 81 19 90 38 73 / 81 20 33 26 56 o al número de emergencia 911.

Aunque la adolescente y su bebé son menores de edad, aun se desconoce si se ha emitido una ALERTA AMBER para solicitar el apoyo de la sociedad para localizarlas.

¿Qué es la Alerta Amber?

Las Alertas AMBER se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta AMBERse utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asignado al National Center for Missing & Exploited Children la tarea de administrar el Programa de Distribución Secundario de Alerta AMBER.

Cuando las fuerzas del orden emiten una Alerta AMBER, el NCMEC recibe la notificación y redistribuye la alerta a los distribuidores secundarios que corresponda.

¿Qué hacer cuando desaparece un niño?

• Acudir de manera inmediata a la Agencia del Ministerio Público más cercana o a cualquier otra autoridad.

• Llenar formato de registro.

• Proporcionar fotografía reciente del menor desaparecido.

• Proporcionar al Ministerio Público o autoridad el número de teléfono celular (si lo portaba al momento de su desaparición), correo electrónico, datos de redes sociales del mismo, así como toda información que se le solicite sobre el menor desaparecido.

• Proporcionar datos de correo electrónico y redes sociales del menor desaparecido.

¿Qué necesitas para activar una Alerta Amber?

• La persona desaparecida debe ser menor de dieciocho años.

• Que el desaparecido esté en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito.

• Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como sus características físicas y señas particulares.