Alerta de COFEPRIS por falsificación de medicamentos; aquí te decimos cuáles son

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la falsificación de medicamentos este 28 de septiembre, entre ellos se encotró anomalías en saizen® 20 mg (8 mg/mL) (somatropina), solución inyectable.

Esta información fue dada a conocer por Merck Biopharma Distribution, S.A. de C.V. donde se detectaron anomalías en los números de lote BA088217 y AB003660 con fechas de caducidad en abril y julio de 2027 respectivamente.

¿Qué otro medicamento se detectó?

Por otro lado, se hace un señalamiento sobre la falsificación de las cápsulas Bedoyecta® (Complejo B, Ácido Fólico, Vitamina C y Rutina) por parte de Laboratorios Grossman, S.A. Donde se alerta sobre los números de lote 230593 y 230589 con fecha de caducidad en noviembre de 2026.

Asimismo, se informó acerca de la falsificación de las tabletas Buscapina® Compositum (HIOSCINA, METAMIZOL SÓDICO) 10 mg/ 250 mg por Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V. Advirtió que si se detectan los números de lote mencionados, no se debe adquirir, consumir ni utilizar el producto.

#CofeprisInforma 📢 ⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria

Por la falsificación y adulteración de diversos medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: Saizen®, Bedoyecta®, Buscapina® Compositum y… pic.twitter.com/4BDR922CL0 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 28, 2026

Se alerta por riesgo a la salud en tratamiento de heridas

Finalmente, se destacó la adulteración del producto Granulox® (Aerosol para tratamiento de heridas) presentado en una caja con frasco aerosol de 12 mL. La información procede de Medic Manage, S.A. de C.V.

Donde se alertó sobre el número de lote 16115143 con fecha de caducidad de noviembre de 2011 y posteriormente se identificó con la fecha de caducidad de diciembre 2026 lo que representa un riesgo para la salud. Por lo que recomendó cerrar el producto y realizar una denuncia sanitaria.

¿Qué recomienda COFEPRIS en estos casos?

Para garantizar la seguridad en la adquisición de medicamentos, se recomienda no comprar, administrar ni utilizar productos comercializados en la vía pública, como tianguis o mercados informales. Si identificas algún medicamento con los números de lote mencionados, es importante realizar una denuncia sanitaria.

Al adquirir medicamentos en plataformas en línea, verifica que el establecimiento tenga un domicilio físico en territorio nacional, así como una licencia sanitaria emitida por Cofepris. En caso de encontrar irregularidades, comunícate a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Si identificas en tu almacén productos que no cumplen con estas medidas, es necesario inmovilizarlos y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Cofepris continuará con acciones de control e informará oportunamente sobre nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud derivados de productos o servicios que violen la legislación sanitaria vigente.