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El calvario de un engaño: el medicamento oncológico falso que sacude a Yucatán

Cofepris lanza alerta por un medicamento oncológico falso aplicado en un hospital público de Yucatán. Conoce los detalles y riesgos del pembrolizumab.

Fotografía fotorrealista de estilo periodístico investigativo. En primer plano y muy nítido, un frasco vial de medicamento oncológico sobre una mesa clínica de acero inoxidable. La etiqueta del frasco se ve ligeramente alterada o rasgada, sugiriendo que es falso. De fondo, desenfocado (efecto bokeh), se aprecian documentos oficiales apilados con escudos gubernamentales e institucionales impresos, similares a una Tarjeta Informativa, junto a un estetoscopio.
Cofepris alerta por medicamento oncológico falso en Yucatán | Generada con IA

Escrito por: Viridiana Castillo

Con información de: Jessica Moguel

La salud y la seguridad de los pacientes en México se encuentran en el centro del escrutinio público tras confirmarse un gravísimo incidente médico. La detección de un medicamento oncológico falso suministrado a un paciente ha encendido las alarmas a nivel nacional, obligando a las autoridades sanitarias a intervenir de emergencia. La Secretaría de Salud aseguró que la Cofepris emitió recientes alertas sanitarias ante posibles falsificaciones del medicamento conocido como pembrolizumab.

Tarjeta informativa de la Secretaría de Salud de México. Sobre la seguridad de medicamentos oncológicos y el acceso a tratamientos con pembrolizumab. En México, los medicamentos utilizados en el sector público cumplen con estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia. La COFEPRIS mantiene vigilancia permanente en toda la cadena de suministro. En el caso de pembrolizumab, emitió alertas oportunas ante posibles falsificaciones y activó mecanismos de identificación, control y retiro de productos. Sobre el evento en Yucatán, en el que un paciente reportó haber presentado síntomas como dolor generalizado, náusea, vómito y cefalea de manera súbita después de la administración del medicamento, las autoridades actuaron de inmediato: se suspendió el uso del producto, se notificó a las instancias correspondientes y se brindó atención médica, dando seguimiento al caso. El ISSSTE informa que la compra del medicamento se realizó conforme a la ley, con validación sanitaria y condiciones de mercado. El precio se ubicó dentro del margen permitido, es decir, hasta un 10% conforme a la Ley de Adquisiciones. Además, se reforzaron los controles de calidad y verificación con fabricantes. En el INCan, la disponibilidad del medicamento aumentó, pasando de 2,316 piezas en 2024 a 3,436 en 2025, gracias a distintas fuentes de financiamiento. México cuenta con un sistema de farmacovigilancia que detecta riesgos y actúa de inmediato para proteger a la población. La Secretaría de Salud reitera: los medicamentos en el sector público son seguros.
Tarjeta informativa | Secretaría de Salud Federal

El caso que detonó la intervención sanitaria en Yucatán

La crisis se hizo pública después de que se diera a conocer una profunda investigación que reveló que un hospital público en Yucatán administró un tratamiento oncológico apócrifo a uno de sus derechohabientes. Este hecho no solo representa una grave falla en los protocolos de revisión y suministro en el sector salud, sino que tuvo consecuencias clínicas devastadoras: el paciente desarrolló secuelas de por vida tras recibir este producto adulterado.

El impacto de recibir un medicamento oncológico falso va mucho más allá de la pérdida de eficacia terapéutica contra la enfermedad; implica someter a una persona en estado vulnerable a sustancias de origen desconocido. Ante la urgencia de la situación, el gobierno federal confirmó que se activaron de inmediato los mecanismos de control y retiro de productos para evitar que otras personas corran con la misma suerte en los hospitales del país.

Acciones de contingencia y la respuesta institucional

Frente a la gravedad que representa el suministro de pembrolizumab falso, las instituciones regulatorias tuvieron que aplicar medidas drásticas. Sobre el paciente afectado directamente por este suceso, las autoridades sanitarias informaron que se le suspendió el uso del producto sospechoso. A la par, se garantizó que ya se le está brindando la atención médica pertinente para tratar las afectaciones generadas por la negligencia.

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Por su parte, el sistema de seguridad social no guardó silencio ante los señalamientos que lo ubican en el epicentro de la polémica. El ISSSTE Yucatán emitió un pronunciamiento en el que aseguró que la compra del fármaco en cuestión se realizó conforme a la ley.

Esta declaración abre la puerta a nuevas interrogantes sobre cómo operan las redes de medicamentos falsificados en México y cómo este tipo de lotes logran burlar los filtros administrativos en las adquisiciones gubernamentales.

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