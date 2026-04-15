El calvario de un engaño: el medicamento oncológico falso que sacude a Yucatán

La salud y la seguridad de los pacientes en México se encuentran en el centro del escrutinio público tras confirmarse un gravísimo incidente médico. La detección de un medicamento oncológico falso suministrado a un paciente ha encendido las alarmas a nivel nacional, obligando a las autoridades sanitarias a intervenir de emergencia. La Secretaría de Salud aseguró que la Cofepris emitió recientes alertas sanitarias ante posibles falsificaciones del medicamento conocido como pembrolizumab.

Tarjeta informativa | Secretaría de Salud Federal

El caso que detonó la intervención sanitaria en Yucatán

La crisis se hizo pública después de que se diera a conocer una profunda investigación que reveló que un hospital público en Yucatán administró un tratamiento oncológico apócrifo a uno de sus derechohabientes. Este hecho no solo representa una grave falla en los protocolos de revisión y suministro en el sector salud, sino que tuvo consecuencias clínicas devastadoras: el paciente desarrolló secuelas de por vida tras recibir este producto adulterado.

El impacto de recibir un medicamento oncológico falso va mucho más allá de la pérdida de eficacia terapéutica contra la enfermedad; implica someter a una persona en estado vulnerable a sustancias de origen desconocido. Ante la urgencia de la situación, el gobierno federal confirmó que se activaron de inmediato los mecanismos de control y retiro de productos para evitar que otras personas corran con la misma suerte en los hospitales del país.

Acciones de contingencia y la respuesta institucional

Frente a la gravedad que representa el suministro de pembrolizumab falso, las instituciones regulatorias tuvieron que aplicar medidas drásticas. Sobre el paciente afectado directamente por este suceso, las autoridades sanitarias informaron que se le suspendió el uso del producto sospechoso. A la par, se garantizó que ya se le está brindando la atención médica pertinente para tratar las afectaciones generadas por la negligencia.

Cofepris revela claves para detectar medicamentos contra el cáncer falsificados

Por su parte, el sistema de seguridad social no guardó silencio ante los señalamientos que lo ubican en el epicentro de la polémica. El ISSSTE Yucatán emitió un pronunciamiento en el que aseguró que la compra del fármaco en cuestión se realizó conforme a la ley.

Esta declaración abre la puerta a nuevas interrogantes sobre cómo operan las redes de medicamentos falsificados en México y cómo este tipo de lotes logran burlar los filtros administrativos en las adquisiciones gubernamentales.