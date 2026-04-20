Alertan por vacunas falsas en Huixquilucan: Caen dos con dosis de VPH y 15 mil pastillas de clonazepam

Hay un riesgo sanitario por la falsificación de biológicos en el Estado de México (Edomex); así lo confirma el último operativo llevado a cabo por autoridades federales, quienes desarticularon un centro de distribución de fármacos apócrifos en el municipio de Huixquilucan. El hallazgo incluye no solo narcóticos, sino cientos de dosis de vacunas falsas contra el VPH y otras enfermedades que carecen de registros sanitarios.

Derivado de investigaciones de gabinete y campo para combatir delitos contra la salud, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble de la colonia Jesús del Monte.

En el lugar fueron capturados Rodolfo “N” y Areli “N”, presuntamente vinculados a una red de comercialización de medicamentos falsificados y narcóticos.

Decomiso de vacunas apócrifas y material de clonación en Huixquilucan, Edomex

La inspección del domicilio permitió identificar que el sitio no solo funcionaba como punto de venta de droga, sino como un centro de etiquetado de biológicos. Según el reporte oficial, se localizaron etiquetas para cajas, lo que sugiere una operación de clonación a gran escala para engañar a la población.

Entre lo asegurado destaca:



110 dosis de vacunas apócrifas contra el Virus del Papiloma Humano ( VPH ).

de vacunas apócrifas contra el Virus del Papiloma Humano ( ). 22 vacunas contra el neumococo y 9 contra el sarampión, todas de procedencia ilícita.

contra el neumococo y contra el sarampión, todas de procedencia ilícita. 1,000 etiquetas para cajas de vacunas.

para cajas de vacunas. 15,000 dosis de clonazepam .

de . Dosis de cocaína y 20 cartuchos útiles.

En seguimiento a trabajos de investigación, en Huixquilucan, Estado de México, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron un cateo y detuvieron a dos personas vinculadas con la venta de medicamentos apócrifos.



Se aseguraron 15 mil dosis de medicamento… pic.twitter.com/dd9U0ZZkfh — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Riesgo a la salud pública por vacunas falsas en México

La presencia de vacunas falsificadas representa un peligro directo para la ciudadanía, ya que estos productos suelen carecer de la cadena de frío necesaria o, en el peor de los casos, contienen sustancias ajenas al biológico original. Las imágenes del operativo muestran cajas de medicamentos almacenadas en condiciones que no cumplen con los estándares de salud pública.

Los detenidos, Rodolfo "N" y Areli "N", junto con los dispositivos electrónicos y el material incautado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Las autoridades continuarán las investigaciones para determinar si estos productos fueron distribuidos en clínicas privadas o farmacias locales de la zona de Huixquilucan y el Valle de México.

