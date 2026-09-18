Cuando suena la alerta sísmica, el terror de recordar el sismo de 1985 puede paralizar a las personas que lo sufrieron

Para algunas personas, la alerta sísmica dura unos segundos. Para quienes vivieron el terremoto de 1985, ese sonido puede llevarlos de vuelta a un momento que quedó marcado en la memoria.

La psicoterapeuta Elizabeth Cortes explica que después de una experiencia de este tipo puede quedar una respuesta de hipervigilancia. “Después de haber vivido la catástrofe es algo que queda, pues reforzado en la mente”, señala. Al volver a escuchar la alerta, el cerebro puede asociarla con el peligro y hacer sentir a la persona que nuevamente está en riesgo.

¿Qué pasa en el cerebro cuando suena la alerta sísmica?

De acuerdo con Cortes, la reacción no ocurre solamente a nivel mental. El cuerpo también responde ante la señal de peligro.

“Cualquier alerta genera una reacción neurofisiológica en el organismo donde la persona puede tener palpitaciones, taquicardias, puede empezar a transpirar. Se le dilatan las pupilas”, explica.

La especialista señala que se trata de un mecanismo de supervivencia: “El mismo cerebro hace que la persona comience a pensar que su vida está en riesgo, que tiene que huir, que tiene que escapar para poder preservar la vida”.

Por eso, una persona puede saber que está participando en un simulacro y aun así experimentar una reacción física intensa.

¿Por qué el terremoto de 1985 puede seguir provocando miedo?

La diferencia está también en lo que cada persona vivió. Quienes estuvieron durante el terremoto de 1985 enfrentaron una emergencia para la que no necesariamente existían las condiciones actuales de preparación.

“Las personas no tuvieron ni tiempo de salir. Perdieron la vida. Otras vieron cómo se derrumbaban sus casas, cómo sus familias, bueno, se quedaron en los escombros”, recuerda Cortes.

Años después, ese recuerdo puede quedar asociado con determinados estímulos. De ahí que la alerta sísmica pueda convertirse en un detonante para algunas personas.

¿Por qué los jóvenes pueden tomar un simulacro de manera diferente?

La especialista considera que también existe una diferencia generacional.

“México lo sabemos, es un país inmerso, sumergido en la violencia, donde también vivimos en estado de alerta constante”, afirma.

Según Cortes, las nuevas generaciones están expuestas a diferentes estímulos relacionados con el riesgo y la violencia, además de la tecnología y los contenidos digitales.

“Lo que hacen es que no pueden diferenciar entre lo que es real de lo que ya no es real”, sostiene.

La especialista agrega que esa exposición puede generar una habituación a determinadas situaciones: “Antes no había este nivel de violencia y de exposición y donde ahora está normalizado y que incluso las generaciones buscan más adrenalina o más riesgos”.

¿Cuál es la diferencia entre miedo, ansiedad y trauma?

No todo miedo significa que existe un trauma. La psicoterapeuta explica que “el miedo es una reacción del cuerpo”, una respuesta ante la percepción de que existe peligro.

La ansiedad, en cambio, “es un síntoma y es un estado mental”, mientras que el trauma puede ser el resultado de experiencias adversas que no fueron atendidas.

“Es la reacción o el estado, el resultado que va a ver a partir de no haber tratado el miedo, la ansiedad o eventos adversos en la vida de la persona”, explica.

¿Cuándo una reacción ante la alerta sísmica requiere ayuda?

Sentir miedo ante una alerta no significa por sí mismo que una persona necesite atención psicológica. La preocupación aparece cuando la reacción rebasa lo habitual y afecta seriamente la percepción o el comportamiento.

“Las personas que tienen reacciones donde tienen un cambio fisiológico en su cuerpo, en su reacción entran en un estado de paranoia de un miedo que sobrepasa lo normal, donde se alteran, donde se disocian, donde pierden el sentido de realidad”, advierte Cortes.

Y es ahí, dice, cuando se debe buscar ayuda profesional: “Ahí es el momento de buscar especialistas para que eso no vaya siendo más crónico y se complique con otras situaciones”.

La alerta puede durar unos segundos, pero para alguien que vivió una emergencia real, el cuerpo puede reaccionar como si el peligro estuviera ocurriendo otra vez.

¿A ti qué te provoca escuchar la alerta sísmica?