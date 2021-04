Alfabetización digital: Herramienta indispensable para el mundo actual

Ciudad de México.- Vicky dice no se halla con la tecnología, confiesa que no la entiende, pero también que no la necesita.

"…No me despierta interés. Quizás cuando es uno joven, pues sí, le llama a uno la atención aprender, saber qué es, cómo me puedo comunicar con las amigas, pero a mí la verdad ahorita ya eso no me mueve…”

En realidad ella pertenece a una generación no digital, pero argumenta que la tecnología es como aprender un idioma, y tiene razón, es así de importante para la población en general.

La falta alfabetización digital no reconoce edades

Pues aunque pareciera que se trata de una cuestión generacional, especialistas aseguran que la falta de alfabetización digital no reconoce edades.

"…Tú puedes ver muchísima gente, o muchos chicos que tienen un celular de mayor tecnología, sin embargo no saben hacer un excel, no saben hacer un word, que básicamente para los trabajos de ahora, eso es lo que solicitan…” argumenta Erika Sotelo, Especialista Digital.

Usuarios de Internet en México

De acuerdo con datos del INEGI, el 70.1% de la población en México es usuaria de internet.

Pero mientras el 91.5% lo utiliza para entretenimiento, sólo el 16.8% lo usa para operaciones bancarias en línea.