“Ellos caminan entre nosotros": Polémica campaña de Trump para denunciar cruces ilegales; compara migrantes con “aliens”

Una nueva campaña digital impulsada por la administración del presidente Donald Trump, genera una fuerte controversia además de indignación luego de que se utilizara una estética inspirada en películas de ciencia ficción para comparar a los migrantes indocumentados con extraterrestres o "aliens".

Bajo el lema "They Walk Amog Us" (caminan entre nostros), la iniciativa incluye videos, mensajes y hasta un sitio web denominado "Aliens.gov", en donde se presenta a los ciento de miles de migrantes en situación irregular como una supuesta amenaza para Estados Unidos.

Por supuesto que esta nueva campaña de Trump ya generó reacciones entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, además de analistas políticos y hasta usuarios de la redes sociales, quienes se cuestionaron el lenguaje utilizado por el gobierno estadounidense.

Migrantes y "Aliens":¿Qué dice la Casa Blanca sobre esta campaña?

Cabe decir que la cruzada imita el formato de una conspiración extraterrestre; ya que en la página web se afirma que durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de "aliens" que viven entre la población, trabajan, estudian y hasta participan en la vida cotidiana del país. Sin embargo, al final de su mensaje se revela que no se hace referencia a seres de otros planetas, sino de inmigrantes indocumentados.

En esta campaña sostiene que millones de personas ingresaron ilegalmente a Estados Unidos además de que acusa a gobiernos anteriores de permitir o facilitar su permanencia. Además, promueve las líneas de denuncia para reportar presuntas violaciones migratorias y hasta respalda las políticas de deportación masiva que son impulsadas por la actual administración.

¿Por qué esta campaña de migrantes y aliens genera tanta polémica?

El principal punto de esta controversia es el uso del término "alien", una palabra que históricamente se ha utilizado en la legislación migratoria de Estados Unidos para referirse a los extranjeros, pero que en el lenguaje cotidiano también significa "extraterrestre".

Los críticos consideran que esta nueva cruzada deshumaniza a los migrantes al asociales con una invasión alienígena, además de presentar a su presencia como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por otro lado, los simpatizantes de la administración Trump argumentan que esta campaña solo busca llamar la atención acerca del control fronterizo mediante una disruptiva estrategia de comunicación.