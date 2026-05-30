Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México: estos son los artistas que se presentarán en CDMX y Nuevo León

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México será una de las sedes del torneo y contempla actividades paralelas en ciudades como la Ciudad de México y Nuevo León. Entre ellas, se prevén presentaciones musicales; conoce quiénes son los artistas que se presentarán.

¿Qué artistas se van a presentar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en CDMX?

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá como sede la Ciudad de México, donde comenzará el torneo. Como parte de las actividades inaugurales, se realizará una ceremonia previa al partido inicial, la cuál está programada para llevarse a cabo antes del arranque.

Durante este evento, el escenario reunirá a diversas figuras de la música latina, entre los artistas confirmados se encuentran:



Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Artistas confirmados para Nuevo León

Como parte de las actividades paralelas al torneo, Monterrey tendrá una serie de conciertos programados en el Parque Fundidora.

En este espacio se presentarán Chayanne el 13 de junio, Imagine Dragons el 21 de junio, Grupo Firme el 24 de junio y Enrique Iglesias el 28 de junio, como parte de la programación musical que acompañará el evento deportivo.

Las 2 sedes de Banxico para conseguir las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Si estas en busca de coleccionar las nuevas monedas conmemorativas que fueron lanzadas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya no encuentras, no te preocupes, aquí te decimos cuáles son las sede de Banxico para tenerlas.

Centros de distribución de las monedas Mundial 2026, el Banco de Mexico mantiene habilitadas algunas sedes en donde todavía es posible adquirir estas piezas especiales que ya comienzan a convertirse en auténticos artículos de colección.



Museo Interactivo de Economía (Mide) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

(Mide) en el de la Ciudad de México. Sede de Banxico en Av. 5 de mayo de la Ciudad de México.

En estos dos lugares las monedas suelen venderse directamente al público, solo que depende de la disponibilidad de los coleccionables.