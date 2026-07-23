¿Saldrá más caro echarse unos taquitos? El precio del kilo de tortilla en México durante julio 2026; lista de costos por región
El precio de la tortilla registró un leve cambio para la segunda semana de mayo 2026, alcanzando los 33 pesos en algunas regiones de México.
¡A preparar la cartera! El precio del kilo de tortilla en México registró cambios importantes para el mes de julio 2026, alcanzando los $33 pesos en distintas regiones del país, lo que ha impactado el bolsillo de miles de familias mexicanas; conoce el costo de este producto.
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México en julio 2026?
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el séptimo mes de este mismo año.
- Tlaxcala - $17.00 pesos el kilo
- Puebla - $17.08 pesos el kilo
- Estado de México- $20.14 pesos el kilo
- CDMX - $21.70 pesos el kilo
- Aguascalientes - $22.33 pesos el kilo
- Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
- San Luis Potosí - $26.00 pesos el kilo
- Tabasco - $25.20 pesos el kilo
- Querétaro - $27.00 pesos el kilo
- Chihuahua - 26.00 pesos el kilo
- Monterrey - $27.88 pesos el kilo
- Guadalajara - $26.23 pesos el kilo
- Nayarit - $30.00 pesos el kilo
- Morelos - $26.67 pesos el kilo
- Guanajuato - $23.00 pesos el kilo
- Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
- Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo
- Campeche - 28.25 pesos el kilo
- Guerrero - $31.50 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $33.00 pesos el kilo
- Mexicali - $33.00pesos el kilo
Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.
¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?
El estado con el precio de la tortilla más caro continúa siendo Mexicali, ubicándose en los $33.00 pesos el kilo para el mes de julio 2026; el costo registró una baja importante.
Estados en los que la tortilla supera los 30 pesos el kilo:
- Guerrero - $31.50 pesos el kilo
- Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
- Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
- Hermosillo - $33.00 pesos el kilo
- Mexicali - $33.00pesos el kilo
¿En qué regiones es más barato el kilo de tortilla en México?
Los estados con el precio de la tortilla más barato es Tlaxcala, ubicándose en $17.00pesos el kilo, a este le siguen:
- Tlaxcala - $17.00 pesos el kilo
- Puebla - $17.08 pesos el kilo
- Estado de México- $20.14 pesos el kilo
- CDMX - $21.70 pesos el kilo