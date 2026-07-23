¿Cae el precio del dólar y sube el precio del petróleo hoy 23 de julio 2026? Esto sabemos

El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 23 de julio 2026 de la misma forma que el precio del petróleo alcanza hasta los 100 dólares. Te dejamos aquí por qué sucedió esto.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 23 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.45 pesos la compra y se vende en $17.52 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 23 de julio 2026.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 23 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 23 de julio 2026 en 64 mil 920 pesos por unidad, registrando un aumento importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 135 mil 969 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de julio 2026?

El precio del petróleo sube un 4% más hoy 23 de julio 2026, Las acciones caen debido al quema de efectivo de las grandes tecnológicas; el petróleo alcanza los 100 dólares por primera vez desde mayo.

Los precios del petróleo se dispararon hasta los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, los principales gigantes tecnológicos hicieron caer las acciones estadounidenses y los costes de endeudamiento de Europa alcanzaron máximos a largo plazo en una jornada inquietante para los mercados el jueves.

Petróleo Brent - $100.59dólares el barril

Precio West Texas Intermediate (WTI) - $92.71 dólares el barril

El conflicto por el control del estrecho de Ormuz, los hutíes de Yemen han abierto un nuevo frente al atacar buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb, después de anunciar que impondrían un bloqueo naval a los envíos procedentes de Arabia Saudita.