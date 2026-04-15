Calendario climático: ¿cuántos frentes fríos faltan en abril y cuántos se esperan para mayo?

El calendario climático del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permite anticipar la llegada de frentes fríos y tomar previsiones ante cambios de temperatura este abril.

Con base en el pronóstico, es posible saber cuántos sistemas aún impactarán en abril y cuántos se esperan para mayo, información clave para planificar actividades, cuidar la salud y prevenir afectaciones por descensos térmicos.

Frente frío en abril; se esperan más de 5 durante los próximos meses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico de frentes fríos para la próxima temporada, en el que se prevé una distribución gradual de sistemas a lo largo de los siguentes meses.

¡Saca la chamarra y el gorro! De acuerdo con el SMN, se esperan 5 frentes frios para el mes de abril y otros 3 en mayo.

Este comportamiento estará influenciado por el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que actualmente se mantiene en fase neutra.

Frente frío 44|Captura de pantalla

Sin embargo, existe un 60% de probabilidad de que durante el otoño se desarrolle un evento débil y de corta duración de La Niña.

Para México, este escenario suele asociarse con inviernos más cálidos y secos de lo habitual, especialmente en las regiones del norte del país.

En zonas de la Sierra Madre Occidental podrían presentar temperaturas mínimas por debajo de lo normal, lo que generaría contrastes térmicos importantes en distintas regiones del país.

“Súper El Niño” en camino: el raro fenómeno que podría alterar el clima del planeta

El Niño no solo es inminente, con una posible llegada hacia finales del verano o inicios del otoño, sino que también podría alcanzar una intensidad considerable. Este escenario aumentaría los efectos asociados al fenómeno en distintas regiones del planeta.

Incluso, especialistas advierten que podría tratarse de un evento clasificado como “Súper El Niño”, una categoría poco frecuente que implica una intensidad extraordinaria y, por lo tanto, impactos mucho más severos a escala mundial.

Get ready to hear a lot more about El Niño during the next several months — and maybe even longer — as the infamous climate cycle returns again, developing and intensifying in the Pacific Ocean near the equator. https://t.co/PhUokTNP4z pic.twitter.com/YQIwKbDnqX — CNN (@CNN) April 7, 2026

Ante este panorama, se espera que en los próximos meses aumente la vigilancia sobre su evolución, así como la preparación de medidas preventivas en distintas regiones vulnerables a sus efectos.

