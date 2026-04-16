¡Clima extremo en México! Torbellinos acechan al norte mientras 6 estados ‘arderán’ a 45 grados este 16 de abril

El panorama meteorológico para este jueves presenta una de las jornadas más contrastantes de la temporada. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima México 16 de abril estará marcado por una lucha entre sistemas frontales y una intensa onda de calor que no da tregua, dejando condiciones de riesgo desde la frontera norte hasta las costas del Pacífico.

Alerta por torbellinos y granizo en el norte

La interacción de una línea seca con la corriente en chorro subtropical y la proximidad del frente frío número 44 generará condiciones severas durante la madrugada y el transcurso del jueves. La mayor preocupación para el pronóstico del clima en México este 16 de abril se centra en el norte de Coahuila, donde existe una alta probabilidad de formación de torbellinos, acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

En estados como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan chubascos y vientos con rachas lo suficientemente fuertes como para derribar árboles o anuncios publicitarios. Se recomienda a la población extremar precauciones en tramos carreteros debido a que los bancos de niebla podrían reducir drásticamente la visibilidad.

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Onda de calor: 6 estados superarán los 45 grados

Mientras el norte lidia con la inestabilidad, una potente onda de calor mantendrá temperaturas sofocantes en gran parte del territorio nacional. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de:



Sinaloa Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Morelos

Este calor extremo aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación, por lo que se insta a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Otros estados como Sonora, Chihuahua, Colima, Oaxaca y Campeche también sentirán el rigor del termómetro, con máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados.

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Para el día de mañana se prevé peligro muy alto sobre zonas puntuales del occidente y centro de México.



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Lluvias y mar de fondo en el sur

El ingreso de humedad de ambos océanos no pasará desapercibido. En Chiapas se prevén lluvias puntuales fuertes, mientras que en Oaxaca se esperan intervalos de chubascos. Sin embargo, el riesgo también llega por la costa; se pronostica el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que representa un peligro para la navegación y bañistas.

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Finalmente, en el Valle de México el ambiente será más benévolo pero cálido, con una máxima de hasta 29 grados en la Ciudad de México (CDMX) y cielo medio nublado, aunque sin probabilidad de lluvia para la capital, manteniendo la sensación térmica elevada durante la tarde.