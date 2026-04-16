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¡Clima extremo en México! Torbellinos acechan al norte mientras 6 estados ‘arderán’ a 45 grados este 16 de abril

¡Saca el paraguas y el bloqueador! El clima en México este 16 de abril de 2026 vendrá con dos extremos. Revisa aquí si tu estado resultará afectado.

Imagen satelital con superposición gráfica que detalla el pronóstico del clima para el 16 de abril de 2026 en México y América Central. Un banner azul en la parte superior derecha dice: “CLIMA HOY 16 DE ABRIL 2026". El mapa está superpuesto con varias formaciones meteorológicas y texto descriptivo. De izquierda a derecha, arriba: “Vaguada en altura” y “Frente núm. 44". A lo largo de la costa occidental: “Corriente en chorro subtropical” y “Línea seca”. En el centro: “B” y “Canales de baja presión”. En el sur, se identifican dos áreas como “A Circulación anticiclónica en 500 hPa” y “A Circulación anticiclónica en 500 hPa”, junto con “Zona de convergencia Intertropical”, “Corriente de bajo nivel” y “B”. El mapa base muestra nubes y características terrestres.
Así estará el clima el 16 de abril en México: Entre torbellinos, granizo y un calor sofocante de 45 grados | SMN

Escrito por: Viridiana Castillo

El panorama meteorológico para este jueves presenta una de las jornadas más contrastantes de la temporada. De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima México 16 de abril estará marcado por una lucha entre sistemas frontales y una intensa onda de calor que no da tregua, dejando condiciones de riesgo desde la frontera norte hasta las costas del Pacífico.

Alerta por torbellinos y granizo en el norte

La interacción de una línea seca con la corriente en chorro subtropical y la proximidad del frente frío número 44 generará condiciones severas durante la madrugada y el transcurso del jueves. La mayor preocupación para el pronóstico del clima en México este 16 de abril se centra en el norte de Coahuila, donde existe una alta probabilidad de formación de torbellinos, acompañados de descargas eléctricas y la posible caída de granizo.

En estados como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí se esperan chubascos y vientos con rachas lo suficientemente fuertes como para derribar árboles o anuncios publicitarios. Se recomienda a la población extremar precauciones en tramos carreteros debido a que los bancos de niebla podrían reducir drásticamente la visibilidad.

Onda de calor: 6 estados superarán los 45 grados

Mientras el norte lidia con la inestabilidad, una potente onda de calor mantendrá temperaturas sofocantes en gran parte del territorio nacional. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de:

  1. Sinaloa
  2. Nayarit
  3. Jalisco
  4. Michoacán
  5. Guerrero
  6. Morelos

Este calor extremo aumenta el riesgo de golpes de calor y deshidratación, por lo que se insta a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Otros estados como Sonora, Chihuahua, Colima, Oaxaca y Campeche también sentirán el rigor del termómetro, con máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados.

Lluvias y mar de fondo en el sur

El ingreso de humedad de ambos océanos no pasará desapercibido. En Chiapas se prevén lluvias puntuales fuertes, mientras que en Oaxaca se esperan intervalos de chubascos. Sin embargo, el riesgo también llega por la costa; se pronostica el fenómeno de mar de fondo, con oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lo que representa un peligro para la navegación y bañistas.

Finalmente, en el Valle de México el ambiente será más benévolo pero cálido, con una máxima de hasta 29 grados en la Ciudad de México (CDMX) y cielo medio nublado, aunque sin probabilidad de lluvia para la capital, manteniendo la sensación térmica elevada durante la tarde.

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