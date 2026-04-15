tva (1).png

¡Alerta en el norte!: El frente frío 44 amenaza con la formación de tornados; así estará el clima en México este 15 de abril

¿Lloverá en tu ciudad? Descubre cómo afectará el frente frío 44 a la frontera, la CDMX y Estado de México. Revisa el pronóstico del clima completo aquí.

Clima en México 15 de abril: Frente frío 44 trae tornados al norte
Clima en México 15 de abril: Frente frío 44 trae tornados al norte | SMN

Escrito por: Viridiana Castillo

El clima en México atraviesa un periodo de fuertes contrastes que exige la máxima atención de la población. Desde la noche de este 14 de abril y la madrugada del 15 de abril de 2026, el frente frío 44 se desplaza de manera contundente sobre el noroeste del país, interactuando con una línea seca y diversas corrientes atmosféricas que pondrán en jaque a la frontera.

Si bien algunas regiones sufrirán vientos con fuerza destructiva, otras continúan asfixiándose bajo un sol inclemente. A continuación, desglosamos el pronóstico del tiempo con base en datos oficiales para que nada te tome por sorpresa.

¿Dónde hay riesgo de tornados por el frente frío 44?

El mayor peligro meteorológico de esta jornada se concentra en el norte. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del frente frío 44 con una vaguada en altura propiciará la posible formación de tornados en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.

Estas condiciones extremas estarán acompañadas de chubascos, descargas eléctricas y la probable caída de granizo en dichas entidades, extendiéndose a San Luis Potosí. Además, se esperan rachas violentas en Sonora y Chihuahua, capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que es vital extremar precauciones.

Onda de calor no da tregua: Estados que llegarán a los 45 grados

Mientras el norte se previene contra los vientos, gran parte del territorio sigue bajo los efectos de una intensa onda de calor. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 grados en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

El contraste térmico es notable, pues al mismo tiempo que el sur arde, las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla podrían registrar temperaturas gélidas de -5 a 0 grados con heladas durante la madrugada del miércoles, demostrando la fuerte polaridad que el frente frío 44 inyecta al país.

¿Habrá lluvias en CDMX y Edomex?

Para los habitantes del Valle de México, el panorama también incluye paraguas. Gracias a canales de baja presión y al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, se prevén precipitaciones que impactarán la zona centro de la República.

Las lluvias en CDMX serán de carácter aislado, manteniendo un ambiente cálido por la tarde con temperaturas máximas de 27 a 29 grados. Por su parte, el Estado de México registrará chubascos más intensos que podrían ir acompañados de actividad eléctrica, especialmente en Toluca y sus alrededores.

Mantenerse informado y seguir las indicaciones de Protección Civil es fundamental cuando un sistema como el frente frío 44 altera de esta forma la estabilidad atmosférica.

Tags relacionados
Clima en México Pronóstico del tiempo México Estados Estado de México CDMX

Nota