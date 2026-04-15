¿Habrá clases durante el Mundial 2026? Esto dice la SEP

A medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, la pregunta en millones de mexicanos es la misma: ¿qué va a pasar con las clases durante este torneo de futbol? Aunque la SEP mantiene oficialmente su calendario nacional con el cierre de cursos para el 15 de julio de 2026, la realidad en las ciudades que albergarán partidos podría modificarse.

La logística de un evento de este tamaño obliga a las autoridades a repensar si las actividades durante este evento se llevarán a cabo con normalidad o es mejor suspender.

¡Es bellísima! 🤩

⚽️La Selección Azteca presentó ayer su segundo uniforme para la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆 y vaya joya que lanzaron. 😍



Para muchos es ya uno de los mejores uniformes de la historia de la selección🇲🇽

¿Usted qué opina?👀 pic.twitter.com/soorCnQh6L — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 20, 2026

¿Habrá suspensión de clases durante el Mundial 2026 en la CDMX?

La Jefa de Gobierno de la CDMX dio a conocer que ya presentó una propuesta formal a la SEP. El propósito es suspender algunas de las actividades cotidianas en la capital para que la movilidad no colapse.

Las fechas propuestas para la suspensión son el jueves 11 de junio (inauguración y debut de México), así como el 17, 24 y 30 de junio. Con esta medida se busca que las zonas aledañas al Estadio Banorte no se conviertan en un nudo vial imposible para los padres de familia y el transporte público.

¿Habrá clases en Monterrey durante el Mundial 2026?

En el norte del país, la Secretaría de Educación de Nuevo León también está pensando en realizar cambios durante el Mundial 2026. El gobernador Samuel García ha mostrado interés en decretar asuetos locales los días de juego en el "Gigante de Acero".

El enfoque aquí no solo es la suspensión total, sino la modificación de horarios escolares. La prioridad es garantizar traslados seguros en una zona que ya suele presentar saturación vehicular.

Jalisco y la suspensión de clases durante el Mundial 2026

Jalisco completa el trío de estados que tendrían un trato diferenciado. Al ser Guadalajara una de las sedes principales, el gobierno local analiza seguir los pasos de la CDMX. La propuesta de otorgar días de descanso o ajustes de horario.

¿En qué estados de México se suspenderán las clases por el Mundial 2026?

Respecto a si los demás estados también tendrán cambios o suspensión de clases, la SEP no ha declarado nada oficial, aunque se espera que en los próximos meses se dé a conocer cuál será la estrategia de la máxima autoridad educativa en México.

Regreso a clases complica la CDMX



Miles de alumnos y maestros vuelven a las aulas, provocando fuerte carga vehicular desde temprano.



Más de 14 mil policías fueron desplegados para agilizar el tránsito, mientras el Metro opera con alta afluencia.



Autoridades piden evitar doble… pic.twitter.com/VXgXdeFgCJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

¿Qué dijo la SEP sobre la suspensión de clases durante el Mundial 2026?

A nivel nacional, la presidenta de la república ha confirmado que existe coordinación en la logística y plenación de este torneo. Si bien la SEP evalúa otorgar permisos específicos a escuelas, todavía no se decreta un asueto nacional obligatorio. Esto significa que, por ahora, el ajuste recae en la autonomía de los estados.

¿Qué deben esperar los padres de familia?

Aunque aún no hay una decisión definitiva que aparezca en el Diario Oficial, la tendencia indica que en CDMX, Monterrey y Guadalajara habrá flexibilidad. Se espera que las autoridades educativas locales confirmen los horarios especiales a medida que se acerque junio.

Por ahora, la recomendación es estar atentos a los avisos de cada plantel.