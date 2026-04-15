No te confíes del calor en la CDMX: ¡Clima en alerta! Se esperan lluvias ligeras por la tarde en estas alcaldías

El clima en la CDMX ya refleja un cambio marcado este miércoles 15 de abril; el calor alcanzó temperaturas cercanas a los 29 grados durante el día, pero por la tarde comenzarán a presentarse lluvias aisladas en distintos puntos de la ciudad.

A lo largo de la tarde, el ambiente se mantiene variable; mientras algunas zonas continúan con sensación cálida, en otras se pueden registrar precipitaciones ligeras acompañadas de viento, lo que confirma el contraste previsto para hoy.

Calor se mantiene en la CDMX

Durante gran parte del día, el calor dominó el clima en la capital; las temperaturas se ubicaron entre los 27 y 29 grados , generando una sensación térmica elevada, especialmente en zonas urbanas con alta concentración.

Aunque la mañana inició con ambiente fresco, el incremento de temperatura fue constante hacia el mediodía; este escenario favoreció la formación de nubosidad que ahora se refleja en condiciones más inestables.

Lluvias se pueden presentar en varias zonas

Las lluvias no son generalizadas, pero se registrarán en distintas alcaldías; zonas como Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero presentarán precipitaciones ligeras.

En otras áreas como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, el cielo permanece nublado con probabilidad de lluvias en el transcurso de la tarde.

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Viento acompaña el cambio de clima

Otro elemento que ya se percibe es el viento; se registran rachas que van de los 30 hasta los 50 kilómetros por hora, lo que intensifica la sensación de cambio en el clima en cuestión de minutos.

Este comportamiento es característico de jornadas con contraste térmico; calor durante el día y lluvias por la tarde.

Qué esperar en las próximas horas

Para el resto de la tarde y noche, se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en la CDMX; no se descartan chubascos en zonas del Estado de México con posible actividad eléctrica.

El clima seguirá siendo variable; el calor no desaparece por completo, pero las lluvias formarán parte del escenario de este miércoles.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atento; el clima en la CDMX continúa cambiando en cuestión de horas.