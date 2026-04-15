Lista de carreras en la UNAM a las que puedes entrar con 8.5 de promedio, sin examen, con el Pase Reglamentado 2026

La asignación de carreras en la UNAM se basa estrictamente en dos criterios: el promedio final de bachillerato y los años de duración de los estudios. Aunque las carreras de alta demanda suelen exigir puntajes cercanos a la excelencia, un promedio de 8.5 abre un abanico de posibilidades en diversas sedes.

Carreras que piden 8.5 de promedio en el Pase Reglamentado UNAM

Dentro de las opciones técnicas y científicas, destacan: Ingeniería en Computación e Ingeniería Mecánica en la FES Aragón, así como Ingeniería Química en la Facultad de Química.

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Para quienes buscan el área de la salud, Cirujano Dentista en la FES Iztacala y Biología en la FES Cuautitlán han sido opciones viables con este puntaje.

En las humanidades, licenciaturas como Pedagogía en la FES Acatlán o Planificación para el Desarrollo Agropecuario también figuran en la lista de alternativas para quienes cuentan con un desempeño académico constante de 8.5.

Requisitos para el Pase Reglamentado UNAM 2026

El proceso exige una serie de pasos obligatorios que inician en el portal de la Dirección General de Administración Escolar. El requisito fundamental es haber concluido el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria o en el Colegio de Ciencias y Humanidades.

Del 6 al 15 de abril, los alumnos deberán realizar su registro en línea, donde es indispensable completar el examen diagnóstico de inglés y responder la hoja de datos estadísticos.

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Posteriormente, del 24 al 30 de abril, los estudiantes deben cumplir con la actualización de su identidad digital (fotografía, firma y huella). Un punto crítico es la revisión de la historia académica, disponible del 27 de abril al 17 de junio.

Es responsabilidad del alumno verificar que sus calificaciones sean correctas, ya que un error administrativo podría dejarlos fuera del proceso de asignación.

¿Cuándo salen los resultados del pase a la UNAM sin examen?

La espera para los futuros universitarios terminará el 21 de julio de 2026, día en que se publicarán los resultados oficiales en el sitio web de la DGAE. A partir de ese momento y hasta el 31 de julio, los seleccionados deberán descargar e imprimir su documentación de ingreso, que incluye la Carta de Asignación y la Protesta Universitaria.

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El proceso finaliza con las inscripciones en los planteles correspondientes, programadas del 3 al 7 de agosto. Aquellos que completen satisfactoriamente todos los trámites iniciarán sus clases el 10 de agosto de 2026.

Es vital recordar que este proceso tiene un costo operativo para la institución, pero representa la culminación del esfuerzo de los estudiantes que mantuvieron su promedio por encima de 8.5 durante su estancia en el bachillerato universitario.

