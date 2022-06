Morena pide renuncia de “Alito” en San Lázaro por desatender trabajo

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pidió que Alejandro “Alito” Moreno presentara su renuncia por no atender el trabajo legislativo.

La diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a “Alito” su renuncia a la Comisión de Gobernación y Población.

Trabajamos por un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de vanguardia y para eso estaremos en Conferencia con el @senadomexicano ; tras el análisis y debate debe surgir una propuesta que homologue los procedimientos jurídicos.



Estamos en Justicia Cotidiana. pic.twitter.com/o90Sk1XBra — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) June 6, 2022

Al respecto, la legisladora dijo que la comisión que encabeza “Alito” está detenida, a pesar de que era de las más productivas en legislaturas pasadas.

Señaló que es lamentable el papel que desempeña el diputado “Alito” que “de ser las comisiones más productivas en la LXIV Legislatura ahora es de las más rezagadas”.

Por dignidad “Alito” debe presentar renuncia: Morena

“No ha respondido a una ruta crítica de la Ley de Registros Públicos y que en lugar de llamar a sesionar para ese tema se pone a llamar para temas insignificantes”, afirmó la legisladora de Morena.

Por ello, la legisladora de Morena afirmó que por dignidad debe presentar su renuncia “porque no puede ganar elecciones, no puede sesionar en Comisión, no puede atender trabajo legislativo”.

“Lo mínimo que puede hacer es renunciar para dejar que alguien con mayor capacidad y responsabilidad venga a responder por un trabajo de una Comisión tan importante como lo es la de Gobernación”, concluyó.