Claudia Sheinbaum demandará al abogado de Ovidio Guzmán por difamaciones

Durante la conferencia mañanera de este lunes 14 de julio, la presidenta, Claudia Sheinbaum, declaró firmemente que no establecerá diálogo con Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán. Además, anunció que presentará una demanda por difamación en México contra Lichtman, pues este insinuó que Sheinbaum actuaba como publirrelacionista de algún cartel del narcotráfico.

“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica y tercero, ya el contenido de lo que dijo, pues no es relación a mi persona porque no vale la pena entrar a eso”, señaló.

#EnLaMañanera | La presidenta de México @Claudiashein dijo que no establecerá diálogo con un abogado de un narcotraficante, y además demandará por difamación. Lo dicho por el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman en el sentido de que ella actúa como una publirrelacionista de… pic.twitter.com/KO4payMvSJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2025

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, señala al gobierno mexicano de corrupto por presuntos nexos con el narcotráfico

Después de que Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo”, se declaró el pasado viernes culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades de EU, su abogado, Jeffrey Lichtman, se lanzó contra la presidenta.

“Al parecer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”, fue la declaración del litigante.

Ante esto, la presidenta señaló como “irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. No establecemos relaciones de complicidad con nadie”, señaló la presidenta durante una conferencia de prensa desde Sinaloa, acompañada del gobernador, Rubén Rocha Moya.

¿Qué sigue para Ovidio Guzmán tras declararse culpable en EU?

El hijo de “El Chapo” se declaró culpable de cuatro cargos ante la Corte de Chicago, Illinois, Estados Unidos, con lo que selló su acuerdo de colaboración con las autoridades de ese país. Ahora se espera que pueda brindar información crucial que podría abrir varias líneas de investigación sobre las operaciones del narcotráfico en México.