Gentrificación en CDMX: Esto dicen los extranjeros que prefieren la Roma y la Condesa

Después de las protestas contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa, de la zona centro de la Ciudad de México (CDMX), donde los convocantes emitieron diversos insultos a la comunidad extranjera, cabe preguntarse qué tienen que decir las personas de otros países que viven en dicha zona.

Y es que no sólo los ciudadanos estadounidenses son quienes viven en dicha región de la capital del país, sino también de otras naciones de América Latina, quienes refieren la vida social, las calles tranquilas y, por supuesto, la oferta gastronómica que estas áreas ofrecen, como razones para afincarse en este país.

¿Qué dicen los extranjeros de la gentrificación en CDMX?

Fernando, un chileno que reside en México, comenta su experiencia a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA): “Me gustan mucho los típicos tacos con carne, con pollo, con puerco le llaman acá. Muy rico. Y me gusta mucho lo picante.” Este testimonio refleja la atracción principal que ejerce la gastronomía mexicana sobre visitantes extranjeros.

Asimismo, Mónica, otra extranjera que reside en CDMX, afirma: "¿Tienes un platillo favorito en especial? Ay, sí. Las enchiladas de mole… La comida mexicana es lo mejor.” La mayoría de los extranjeros llegan a estas colonias principalmente para disfrutar de la comida, considerada un referente cultural de México.

La gentrificación en la Condesa sigue en aumento, y este proceso está acompañado por una mayor urbanización extranjera. Carolina, originaria de Santiago de Chile, señala que se ha sentido “Como en casa” en las calles de la CDMX y ha sido “muy acogida”, reitera a FIA. Por su parte, Valentina, otra extranjera que vive en la zona, destaca: “Mi platillo favorito mexicano, yo creo que serían las enchiladas, los tacos y yo creo que esos dos son mis favoritos.”

¿Qué dicen los mexicanos sobre la gentrificación en CDMX?

Además del interés por la gastronomía, los extranjeros valoran mucho la hospitalidad mexicana. Brenda, habitante de la CDMX, llama a dejar la confrontación sobre la gentrificación, como la mostrada en las manifestaciones de hace unas semanas: “No debemos estar peleados. Al contrario, demostrar que somos muy diferentes. A lo mejor yo tendré opiniones muy encontradas, pero no por no quererlos aquí, sino por la manera de ser de otros. Pero no vamos a globalizar, sino a darles la bienvenida.”

Gentrificación en CDMX: Fenómeno que ofrece oportunidades si se saben tomar

De acuerdo con datos del INEGI, más de un millón 200 mil extranjeros residen en México, provenientes principalmente de Estados Unidos, América Latina y Europa. Las colonias Roma y Condesa se perfilan como espacios centrales para esta convivencia multicultural, que enriquece la vida cotidiana y hace de la Ciudad de México un destino atractivo a nivel global.