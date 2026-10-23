La prueba que confirmó que Dasha, alumna del CCH Oriente estaba viva y no desaparecida

El nombre de Dasha Yunhuet Vázquez Castro llegó a una ficha de búsqueda. La reportaron como desaparecida y por días la angustia de saber su paradero crecía, pero una prueba confirmó que la estudiante del CCH Oriente de la UNAM estaba viva y no fue llevada contra su voluntad, sin embargo, las autoridades demoraron en informar de ella.

La Fiscalía General de Justicia dea Ciudad de México (CDMX) emitió un boletín de búsqueda para encontrarla, luego de que el caso fue denunciado ante esta institución. La ficha de búsqueda fue compartida por el propio Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantel que pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarla.

Alumna del CCH Oriente había sido localizada por agentes de la Fiscalía

Azteca Noticias confirmó previamente que la joven que vista por última vez el 16 de octubre de 2026 afuera de la puerta dos del CCH Oriente estaba bien y había sido localizada, pero de manera oficial la fiscalía no informó que la joven de 18 años había sido encontrada y la ficha seguía activa.

El miércoles 21 de octubre, este medio supo que agentes de la Policía de Investigación (PDI) se comunicaron con la joven, quien compartió una prueba de vida y aseguró que estaba bien. Solo que por ser mayor de edad, comentó a las autoridades que su ausencia fue voluntaria y no fue víctima de ningún delito.

No obstante, ante la duda y con esta versión, desde un perfil en Facebook, una cuenta que sería de su mamá identificada como Sylvia Vázquez, se informó que circuló una fotografía en la que supuestamente su hija aseguraba que no había sido víctima de un delito, pero a ellos como familia no les constaba que fuera real pues "podría haber sido generada o manipulada con inteligencia artificial", escribieron desde Facebook.

Fiscalía confirmó que Dasha fue encontrada hasta días después

A pesar de que desde el 18 de octubre se sabía de ella, fue hasta este jueves cuando la Fiscalía de CDMX, después de que se sabía del hallazgo, hizo oficial la localización de la alumna de nivel medio superior.

Lo que hizo saber que Dasha estaba bien fueron pruebas de vida a distancia, como una llamada telefónica que tuvo la familia con ella, solo que la joven no se ha integrado a su núcleo familiar y la fiscalía reservó decir el paradero actual de la alumna.

"Informamos que Dasha fue localizada con vida y se encuentra bien. Desde el 18 de octubre, personal de la Fiscalía de CDMX estableció comunicación a distancia con ella, verificó su bienestar y confirmó que su ausencia fue voluntaria. Para brindar tranquilidad a su familia, se compartieron las pruebas de vida recabadas en distintos momentos y este 22 de octubre se facilitó una llamada entre Dasha y sus familiares".

Informamos que Dasha fue localizada con vida y se encuentra bien. Desde el 18 de octubre, personal de la #FiscalíaCDMX estableció comunicación a distancia con ella, verificó su bienestar y confirmó que su ausencia fue voluntaria. Para brindar tranquilidad a su familia, se compartieron las pruebas de vida recabadas en distintos momentos y este 22 de octubre se facilitó una llamada entre Dasha y sus familiares. Agradecemos la colaboración de la ciudadanía durante su búsqueda. Las instituciones que integramos el CAIBP continuamos trabajando para localizar a las personas reportadas como desaparecidas, con pleno respeto a sus derechos y decisiones. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 23, 2026

Desaparece otra alumna del CCH Oriente

Sin embargo cuando esto se desarrollaba, también se dio a conocer que otra estudiante del mismo plantel de la UNAM fue reportada como desaparecida. Es la joven identificada como Ana Paula Beltrán Pérez, también de 18 años, quien hasta ahora no ha sido localizada.

En la ficha de búsqueda con folio 20261021-007 se indica que fue vista por última vez este 20 de octubre de 2026 y de acuerdo con el reporte de las autoridades, la última ubicación que se tiene de ella es la colonia San Miguel Iztacalco, en la alcaldía Iztacalco de la CDMX.