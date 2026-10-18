Desaparece alumna del CCH Oriente: ubicación de Dasha fue afuera de la puerta de la escuela

Dasha Yunhuet Vázquez Castro, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reportada como desaparecida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso y giró una ficha de búsque que señala que la joven de 18 años fue vista por última vez este viernes 16 de octubre de 2026.

La última ubicación de alumna del CCH Oriente de la UNAM

En el boletín de búsqueda con el folio 20261017-001 se menciona que la última ubicación de la joven estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, ubicado en Canal de San Juan, coloni Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

La fecha del reporte fue este sábado 17 de octubre y Dasha Yunhuet Vázquez Castro fue vista por última vez en Tepalcates, en esta alcaldía, frente a la puerta dos del CCH Oriente.

CCH Oriente pide ayuda para encontrar a Dasha Yunhuet

A través de sus redes sociales, el plantel de nivel medio superior de la UNAM compartió la ficha de búsqueda y pidió ayuda a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayufe con el paradero de la estudiante.

"Comunidad Oriente, solicitamos su apoyo con la difusión del boletín para dar con el paradero de Dasha Yunhuet Vázquez Castro, miembro de nuestra comunidad", escribió.

La joven de 18 años tiene un lunar en medio de las cejas y otro en la clavícula del lado izquierdo tipo rombo oscuro, así como una cicatriz en la mano derecha.

El día que se le vio por última vez vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa de manga larga cerrada color negro, tenis blancos, gorro de estambre color negro con orejas de osito.

¿Cómo y dónde reportar a una persona desaparecida en CDMX?

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX es la encargada de determinar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas en la capital. Para reportar a una persona desaparecida no tienes que esperar 24, 48 o 72 horas y puedes hacerlo de las siguientes maneras:

De manera presencial en Avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubican las oficinas de dicha comisión.



Vía telefónica a través de los números 55 5658 1111 y 55 5484 0430



Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx



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