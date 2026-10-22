Desaparece otra alumna del CCH Oriente tras caso de Dasha Yunhuet; ambas de 18 años

Ana Paula Beltrán Pérez, estudiante del CCH Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está desaparecida y las autoridades educativas piden ayuda para localizar a la alumna de nivel medio superior.

El caso se dio a conocer días después de que Dasha Yunhuet Vázquez Castro, también alumna de la misma escuela, fue reportada como desaparecida y localizada con vida, de acuerdo con información confirmada por Azteca Noticias.

¿Qué se sabe de la alumna del CCH Oriente desaparecida?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación por este nuevo reporte y se emitió el boletín de búsqueda para encontrar a la joven de 18 años y alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En la ficha de búsqueda con folio 20261021-007 se indica que la estudiante de nivel medio superior fue vista por última vez este 20 de octubre de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la última ubicación que se tiene de ella es la colonia San Miguel Iztacalco, en la alcaldía Iztacalco de la CDMX y la fecha del reporte se registró el 21 de octubre pasado.

Ana Paulua Beltrán Pérez tiene 18 años. Mide 1.69 metros. Como señas particulares, tiene piercings en la parte superior de la boca, uno en la parte central del labio inferior, en entrecejo y un tatuaje de una rama en el pecho y hombro izquierdo.

También tiene otro tatuaje con la palabra "Resiliencia"en el centro del pecho y un tatuaje con la plabra "Bendecida" en la cadera.

El día de su desaparición vestía una suéter blanco, short de mezclilla azul y tenis color arena.