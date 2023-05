Alumno de secundaria amenazó con un tiroteo en la escuela de Monterrey

Un alumno del grupo de 3 F de la Secundaria Federal número 30 José Pages Llergo, ubicada en el municipio de Monterrey en el estado de Nuevo León amenazó a sus compañeros de clase diciéndoles que llevaría un arma de fuego para hacer un tiroteo en su salón.

“Creo que era el muchacho le revisaron la mochila, pero no le encontraron nada. -¿pero no los amenazó?- A mí no, amenazó a un compañero en un salón,” declaró de forma anónima un alumno del plantel.

Afuera de la institución educativa que se encuentra en la Colonia Hacienda Mitras, se movilizaron elementos de la policía regia, y también acudieron agentes ministeriales para resguardar la zona. Los padres de familia tuvieron una junta con la directiva del plantel en donde les dieron la supuesta razón de la amenaza.

“Supuestamente que un niño, por celos de que otro compañerito le hablaba, platicaba con la novia, entonces lo amenazó, lo amenazó con la pistola de postas y luego aparte hoy que oye, iba a matar a varios del grupo de ese. No sé, hay versiones que están dando otros en otros grupos y whatsApp,” expresó una madre de familia de la secundaria José Pages Llergo.

Los padres ante el temor de un posible tiroteo decidieron no enviar a sus hijos a clase. “Pues nos da miedo. El niño no pudo venir hoy a clase, por lo mismo. Varios padres tomaron la decisión de no mandar a los niños a clases,” confirmó la madre de familia de la Secundaria Federal José Pages Llergo.

Los menores el día jueves fueron recibidos con una inspección mochila en la entrada del plantel, también una profesora los examinaba con un detector de metales, para evitar cualquier riesgo.

“Sí, demasiado tarde. Bueno, a lo mejor también el operativo mochila debe ser en casa, pero digo de todas maneras también aquí. Cómo reforzarlo, ¿verdad? Más que nada,” finalizó la entrevista la mamá de uno de los alumnos de la secundaria en Monterrey, Nuevo León.

¿Por qué es controversial el “operativo mochila” en México?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional el actuar del “operativo mochila”, debido a que transgrede algunos principios constitucionales como el derecho a la privacidad.

Y es que en febrero de 2021, la Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucional el programa al argumentar que no cuenta con un marco legal que lo sustente, por lo que viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al transgredir la integridad o propiedad de una persona sin un mandato judicial.