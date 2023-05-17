“Me dan sentimientos": AMLO trabaja en su último libro sobre Cuarta Transformación

Durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció su último libro y sobre qué tratará; además, dio a conocer sus planes tras finalizar su mandato.

"Este libro nuevo, este último libro que es un cierre de ciclo, son como apuntes finales. Va a traer un resumen de todo el proceso político que hemos llevado a cabo en el país, entre muchos, mujeres, hombres, millones. Me dan sentimientos porque estoy recordando a los fundadores de Morena", dijo.

AMLO especificó que se encuentra trabajando en su último libro y aclaró que es todo un proceso; detalló que hay un capítulo sobre el humanismo mexicano. En ese sentido, refirió que es lo que quiere proponer para que se conozca lo que ha sido su proceso, cómo llamarle a este movimiento.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelanta que ya escribe su último libro, el cuál estará dedicado a los jóvenes pic.twitter.com/YIuVG3IFZR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 17, 2023

¿Sobre qué tratará el último libro de AMLO?

El jefe del Ejecutivo detalló que en su último libro se encontrarán cosas "muy peculiares" sobre las características de México, por ejemplo, un estudio sobre el daño que hace la corrupción en el país.

Otros elementos que no se encuentran fácilmente en otros países es el número de dirigentes como Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata, Villa, Leona Vicario y Lázaro Cárdenas, así como la "fortaleza cultural", pues México es heredero de grandes civilizaciones.

¿Cuándo saldrá el último libro de AMLO?

El presidente AMLO no determinó la fecha exacta para que su último libro vea la luz; sin embargo, detalló que, a pesar de que se encuentra escribiéndolo, dijo que podría llevarle, tres, cuatro o hasta cinco años. Cabe destacar que el presidente determinó que su libro es un trabajo de investigación, por lo que le tomaría tiempo.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO y por qué durará menos que otros gobiernos?

Al entrar al poder en diciembre de 2018, se esperaría que AMLO, como los demás presidentes antes de él, termine su mandato seis años después; es decir, el 1 de diciembre de 2024; sin embargo, no será así, por lo que no tendría el sexenio completo.

El sexenio de AMLO finalizará el 1 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de lo establecido previamente a la reforma. López Obrador será el primer mandatario en dejar su cargo antes de cumplir el sexenio, esto a causa de una ley político-electoral aprobada en 2014.