“Que se vaya a donde viven los fifís": AMLO contesta a Xóchitl Gálvez tras presentarse en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se fue contra la senadora Xóchitl Gálvez después de que esta asistió a Palacio Nacional con el fin de pasar a la conferencia matutina de este lunes 12 de junio y ejercer su derecho de réplica. Cabe recordar que el presidente rechazó la decisión del juez y le dijo que no sería bienvenida.

Al ser cuestionado de esto, AMLO señaló: "En general ya conocen mi opinión, los conservadores, incluida la señora Xóchitl Gálvez, pues han estado en contra de nosotros y han estado siempre en contra de la mayoría del pueblo, de los pobres, de los desposeídos, siempre. (..)". Después mencionó que los conservadores son "muy cínicos".

"Que hagan sus manifestaciones, lo que están haciendo ni siquiera es propanda, es publicidad. Quiere ser candidata, no sé, a jefa de Gobierno, a presidencia, allá que se vaya donde viven los fifís y ellos van a votar a ella, segurísimo", señaló.

#EnLaMañanera | "Que se vaya a otra parte Xóchitl Gálvez" fue lo que dio a entender el presidente @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre la visita de Xóchitl Galvez a Palacio Nacional pic.twitter.com/20ws6JC5dc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

AMLO procederá legalmente para evitar que Xóchitl Gálvez se presente en mañanera

El presidente AMLO aseguró que procederá legalmente, como tenga que ser, para evitar que la senadora del blanquiazul se presente en la mañanera. Posteriormente, mostró un listado de los diputados del PAN que supuestamente votaron en contra de la Reforma al artículo 4° Constitucional.

#CDMX | La senadora @XochitlGalvez se encuentra a las afueras de #PalacioNacional donde no se le permite el ingreso. pic.twitter.com/NcnSlW4IPt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

Xóchitl Gálvez buscará entrar a la conferencia mañanera de AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez mencionó que insistirá en entrar a la conferencia mañanera hasta que el presidente AMLO la reciba; además de que notificará al juez la negativa que recibió este día.

"Lamentable que el Presidente no cumpla su palabra y se encierre en Palacio Nacional", compartió Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la razón por la que Xóchitl Gálvez busca ir a la mañanera de AMLO comenzó desde que este la acusó de declarar que los programas sociales deberían desaparecer, esto durante la conferencia del pasado 5 de diciembre.

Desde ese día, la panista solicitó al presidente un derecho de réplica; sin embargo, el jefe del Ejecutivo dijo que solo se lo daría si una autoridad competente lo autorizaba, y tras la resolución de un juez, AMLO señaló que no aceptaría que visitara su conferencia.