¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 12 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este lunes 12 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

Xóchitl Gálvez se presenta a conferencia matutina para ejercer su derecho de réplica

Aproximadamente a las 6:15, la senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN) llegó a Palacio Nacional para intentar ingresar a la mañanera de AMLO; sin embargo, no le permitieron el ingreso.

Fonatur presenta avances en tramo 4 del Tren Maya

El titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, presentó avances sobre el Tramo 4 del Tren Maya, donde comentó que se sigue trabajando para que el proyecto sea inaugurado en diciembre de 2023.

López Obrador aseguró que el Aeropuerto de Tulum será inaugurado en diciembre de este año

El presidente López Obrador reiteró que el Aeropuerto de Tulum será inaugurado en diciembre de este mismo año 2023; sobre el cual dijo que está en tierras ejidales de Felipe Carrillo Puerto.

AMLO anuncia el nombre del personaje histórico que llevará el 2024

El presidente AMLO anunció que el nombre del personaje histórico que propondrá para que lleve el 2024 será el de Felipe Ángeles, mismo nombre que lleva el Aeropuerto.

AMLO habla sobre intento de entrar a mañanera de Xóchitl Gálvez

Sobre el tema, el presidente AMLO no quiso hablar mucho; sin embargo, se lanzó en contra del bloque conservador. Aseguró que procederá legalmente para evitar que la senadora Xóchitl Gálvez entre a la mañanera.

AMLO habla sobre renuncia de Marcelo Ebrard y quién lo sustituirá

El presidente afirmó que este día el canciller Marcelo Ebrard presentará su renuncia y al ser cuestionado sobre quién será el sustituto, dijo que en esta semana se daría a conocer.

AMLO habla sobre la desaparición de 33 NOMS

El presidente López Obrador justificó la cancelación de 33 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas con servicios de salud: "Es un asunto que lo quieren hacer grandes mercaderes de la medicina, hay grandes mafias relacionadas con el sector médico”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ justificó la cancelación de 33 normas oficiales mexicanas relacionadas con servicios de #Salud pic.twitter.com/SaBTX4i0z2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

AMLO reconoce resolución de Consejo Nacional de Morena

“Es importante la unidad y el proyecto y la lealtad, porque la lealtad a hombres y mujeres es relativo y no de verdad. La lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto que nos una, que actuemos unidos y leales a un proyecto, no a una persona, hombre o mujer”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ llamó a PRI-PAN-PRD a tener proyecto fijo de gobierno pic.twitter.com/8nWuINRTt4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

Por otro lado, llamó al PRI-PAN y PRD a tener un proyecto fijo de gobierno.