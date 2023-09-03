AMLO confirma que pruebas en Tren Maya continuarán por meses

A unos meses de que se inaugure el Tren Maya, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se presentó en la localidad de Tinum, Yucatán, acompañado de su hijo Andrés Manuel López Beltrán para informar que seguirán las pruebas en el megaproyecto que abarca mil 554 kilómetros.

En el mensaje, López Obrador, agregó que entraron en etapa de supervisión con la finalidad que funcionen de manera adecuada cada uno de los tramos del Tren Maya que comenzaron la construcción desde diciembre del 2018, pero ¿qué rutas tendrá y los precios?

“Estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada como fue concebido y estamos viendo cómo está la vía, si ya está concluida con todas las especificaciones, deteniéndonos a veces para revisar todo y esto nos llevó ayer y hoy a demorarnos en la supervisión pero fue muy importante”.

¿Cuáles son las rutas del Tren Maya?

De momento, serán tres tipos de trenes los que formarán parte del Tren Maya, son el Janal, P’atal y Xiinbal, estos se distribuirán en siete tramos que albergan 40 municipios, 181 localidades, 21 paradas y 14 paraderos.



Tramo 1: Palenque, Chiapas-Escárcega, Campeche

Tramo 2: Escárcega-Calkiní, Campeche

Tramo 3: Calkiní, Campeche-Izamal, Yucatán

Tramo 4: Izamal, Yucatán-Cancún, Quintana Roo

Tramo 5: Cancún-Playa del Carmen, Quintana Roo

Tramo 6- Tulum-Chetumal, Quintana Roo

Tramo 7- Chetumal, Quintana Roo-Escárcega, Campeche

¿Cómo viajar gratis en el Tren Maya?

¡Paren todo! El Tren Maya dio a conocer los precios para todas aquellas personas que buscan adentrarse en las instalaciones; sin embargo, sorprendieron al anunciar que otros viajarán gratis, aquí te contamos todos los detalles:

Costos generales del Tren Maya:



Entrada general: 60 pesos

Extranjeros: 80 pesos

Estudiantes con credencial vigente: 30 pesos

Profesores con credencial vigente: 30 pesos

Estacionamiento para autos: 10 pesos

Estacionamiento para autobuses: 20 pesos

Personas que podrán viajar gratis en el Tren Maya:



Adultos mayores

Jubilados y pensionados

Niños menores a cinco años

Personas con alguna discapacidad auditiva, motora, visual, psicosocial o intelectual

Niños menores de 12 años (los sábados)

Visitantes escolares (con previa solicitud por escrito)

Visitantes locales de Huatulco (domingos y con INE)

¿Cuándo es la inauguración del Tren Maya?

El presidente de México contempla que la inauguración del tren sea en diciembre, aunque no detallaron una fecha específica.