¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 31 de enero

Este 31 de enero en la mañanera de AMLO se presentó el Pulso de la Salud, como se realiza cada 15 días; este es el resumen de lo que dijo López Obrador.

Avance de la sexta ola de Covid-19

Funcionarios de la Secretaría de Salud explicaron en la mañanera de AMLO las cifras sobre la sexta ola de Covid-19 en la que destaca que a partir de la primera semana de enero se empezó un proceso de descenso. Mientras que en las 32 entiddes se reduce el número diario de casos de Covid-19

También se destacó que durante esta ola mantuvieron en mínimas las cifras de hospitalizaciones, 6% en camas de general y 2% de camas con ventilador y se espera que la tendencia siga de esta forma hasta que concluya el ciclo de transmisión epidémica.

Convocatoria para médicos y personal de enfermería

Zoé Robledo, director del IMSS, indicó en la mañanera de AMLO que se cubrió el 99% de las vacantes del programa para médicos y personal de enfermería, por lo que se ofertaron 3 mil 720 vacantes en seis estados.

De estos, mil 535 son médicos generales y 2 mil 195 para personal de enfermería. El estado con más médicos lo encabeza Michoacán con 812; Nayarit, con 225 y Sonora con 208.

AMLO dice que no se permite corrupción e impunidad

López Obrador pidió esperar a que finalizara el juicio en contra de Genaro García Luna para conocer a funcionarios públicos ligados al crimen organizado, pero aseguró que esto es una lección para quienes laboran en el gobierno para evitar cometer actos de corrupción.

"Eso es lo que no queremos que se repita nunca más en nuestro país. Es lamentable que haya quienes defiendan este estilo de actuar, afortunadamente se están dando los cambios, no es: a cuántos encarcelan, eran intocable", expresó.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

En la conferencia matutina, el Presidente abordó el tema de las agrupaciones que conforman sus adversarios, además de los nexos entre funcionarios y el crimen organizado, por el juicio de Genaro García Luna. Estas son las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 31 de enero.