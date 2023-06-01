“Estoy muy feliz": AMLO explica el acuerdo por tramo ferroviario con Grupo México

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó el acuerdo que tuvo con Grupo México, liderado por Germán Larrea, por el tramo ferroviario de 120 kilómetros de vías pertenecientes a Ferrosur.

Cuando se encontraba en Tamaulipas, el presidente AMLO destacó que el acuerdo es un acto benéfico para su administración. Señaló que no se le pagará a Grupo México, sino que se va a ampliar a 8 años su concesión el tramo de más de 100 kilómetros que va del Istmo hacia Veracruz.

#EnLaMañanera | Ferrosur ampliará su concesión en la región limítrofe de Veracruz y Oaxaca. Esto tras el acuerdo al que llegó #GrupoMéxico con gobierno federal tras recueperacion de vias para corredor interoceánico pic.twitter.com/LAZWbMbm6F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 1, 2023

Ferrosur ampliará su concesión a 8 años tras acuerdo con AMLO

"Se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. No se paga, si no se le amplía 8 años su concesión por ceder el tramo del istmo", señaló AMLO.

Asimismo, recordó que este tramo es la franja más angosta para comunicar el Pacífico con el Golfo de México y que estaba ambicionada desde hace siglos.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, especificó que el acuerdo con Ferrosur se firmó el pasado miércoles 31 de mayo en punto de las 19:00 horas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció la parte que #Ferrosur devolvió al gobierno federal para corredor interoceánico pic.twitter.com/43hrVNVL40 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 1, 2023

Acuerdo entre Grupo México y AMLO favoreció al Tren Maya

El presidente López Obrador aseguró que con nuevo acuerdo entre Grupo México y gobierno federal hasta se quitó una demanda contra el Tren Maya, sobre esto aseveró que se encontraba "muy feliz".

“Se logró que la empresa en otra subsidiaria levantara una demanda que habían interpuesto contra el Tren Maya. Fue un arreglo muy favorable. Yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía del ferrocarril en zona estratégica; regresa a la nación este bien, con este bien hemos recuperado más de 2 mil kilómetros concesionados de vías férreas”, mencionó AMLO.

Por otro lado, señaló que este tramo ferroviario del tramo de las vías del sureste, era el único que faltaba para que fuera parte del gobierno; sobre esto, mencionó que esa fue la razón del decreto para considerar zona de seguridad y utilidad pública el tramo.

