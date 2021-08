“Ya viene Gas Bienestar”, destaca AMLO en spot de Tercer Informe

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resaltó en un spot sobre su Tercer Informe de Gobierno que “ya viene Gas Bienestar”, la empresa que ofrece cilindros de Gas LP en zonas populares del país.

En el spot que fue publicado en las redes sociales, AMLO mencionó que el incremento en el precio del Gas LP ya se está corrigiendo porque la empresa federal Gas Bienestar ya comenzó a distribuir los cilindros del combustible.

El incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene Gas Bienestar.

En el spot, el presidente AMLO también destacó que su gobierno cumplió la promesa de no aumentar el precio de los combustibles porque, aseguró, no han habido gasolinazos. Además, dijo que el precio de la luz, gasolina y del diésel no han aumentado por encima de la inflación.

“Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación”, agregó AMLO en el spot.

Gas Bienestar inició pruebas en CDMX

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó los primeros dos permisos de operación a Gas Bienestar, con los que este viernes inició pruebas en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, Gas Bienestar, la nueva empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que pronto iniciarán operaciones de manera formal. Su objetivo es atender a las familias de menores ingresos, ante el “aumento injustificado de los precios de Gas LP”, de acuerdo con el sitio web de la empresa.

Gas Bienestar agregó que ya cuenta con la infraestructura necesaria para iniciar operaciones en las zonas y colonias donde se registran mayores incrementos de Gas LP, con el objetivo de frenar “el alza injustificada y apoyar la economía de la población”.