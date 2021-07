AMLO pide a Poder Judicial ajustarse a la austeridad

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que el Poder Judicial se ajuste a la política de austeridad y confió en que mantengan su combate a la corrupcion y consideró que el Consejo de la Judicatura debe ser más cercano a la ciudadanía ya que hay ciudadanos que no lo conocen.

“El Consejo de la Judicatura puede llevar acabo esta acción y ellos pueden emitir un ordenamiento al interior del poder judicial y evitar excesos (…) Deberían de informar más porque no son solo órganos para actuar en lo interno” expresó López Obrador.

En conferencia mañanera, López Obrador aseguró que el Poder Judicial parece un poder separado o “divorciado” del pueblo mexicano y acusó que son élites que deberían informar qué funciones tienen.

Dijo esperar que el Poder Judicial defina su política administrativa y tome en cuenta el combate a la corrupción.

“Hay integrantes del Poder Judicial honorables, como en todas las instituciones, hay gente íntegra, honesta, pero ellos tienen que salir para renovar al poder judicial porque no tienen buena fama”, resaltó.

El presidente López Obrador consideró que los jueces generan poca confianza en la ciudadanía

“Los jueces están muy abajo en credibilidad y confianza y no hay que ensimismarse y no pasa nada. Me regodeo y me mantengo en la autocomplacencia y estoy como el castillo de la pureza”.