“No lo digo yo": AMLO propone nueva sección en conferencia mañanera

Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles 19 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó con hacer de su mañanera una “especie” de noticiero con información que considera es relevante y deben de conocer todos los ciudadanos.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del tribunal electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo Digo Yo’ y nada más lo ponemos aquí. Sí, de lo que dicen, para que la gente tenga información”, dijo.

Posteriormente, el presidente afirmó que, hace unos cinco días, salió una información sobre cuántos mexicanos tienen computadora, a la telefonía. “Van a ver de que hay muchos que no tienen acceso a los medios o a la información, porque no cuentan con los medios”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con hacer de su mañanera una especie de "noticiero" con información que considera es relevante y deben de conocer todos los ciudadanos pic.twitter.com/frjw9euZKd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

AMLO afirma que ya fue notificado por el INE sobre medidas cautelares

López Obrador refirió que ya fue notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las medidas cautelares para que evite hablar de la aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma que ya fue notificado por la Comisión de Quejas del @INEMexico de la medida cautelar para evitar que hable de los aspirantes a sucederlo. Esto lo dijo tras citar un video del expresidente @VicenteFoxQue en el que hablo de la… pic.twitter.com/6WQa5ZYJMP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

Aunado a ello, el presidente decidió abrir su nueva sección este mismo miércoles. “Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. Para que no me vayan a cepillar”, dijo y se mostró una entrevista donde el panista menciona que la pensión a expresidentes debe ser restituida.

A pesar de que AMLO tiene prohibido hablar sobre Xóchitl Gálvez en la conferencia mañanera, en la sección de “Quién es quién de las mentiras de la semana”, se refirió a ella.

“Iniciar con algo bastante interesante porque los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la ponen por los cielos, a solo un pasito del paraíso y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria”.