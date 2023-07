¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 19 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este miércoles 19 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO propone nueva sección en conferencia mañanera

El presidente López Obrador amagó con hacer de su mañanera una “especie” de noticiero con información que considera es relevante y deben de conocer todos los ciudadanos.

“Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del tribunal electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo que se llame No lo Digo Yo y nada más lo ponemos aquí. Sí, de lo que dicen, para que la gente tenga información”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con hacer de su mañanera una especie de "noticiero" con información que considera es relevante y deben de conocer todos los ciudadanos pic.twitter.com/frjw9euZKd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

AMLO afirma que ya fue notificado de las medidas cautelares del INE

El mandatario refirió que ya fue notificado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre las medidas cautelares para que evite hablar de la aspirante a candidata presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma que ya fue notificado por la Comisión de Quejas del @INEMexico de la medida cautelar para evitar que hable de los aspirantes a sucederlo. Esto lo dijo tras citar un video del expresidente @VicenteFoxQue en el que hablo de la… pic.twitter.com/6WQa5ZYJMP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 19, 2023

López Obrador exhibe a Vicente Fox en nueva sección de mañanera

El panista Vicente Fox fue exhibido en la nueva sección del presidente AMLO. “Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. Para que no me vayan a cepillar”, dijo el morenista.

Martí Batres da a conocer fecha de reapertura de la Línea 12 del Metro CDMX

“En las otras seis estaciones continúan las obras y el reforzamiento total estará listo en diciembre de este año y se reabre totalmente la Línea 12 del Metro”, señaló Batres, jefe de Gobierno de la CDMX.

*Información en desarrollo