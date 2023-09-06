AMLO se prepara para entregar el bastón de mando de Morena, ¿qué es?

Este 6 de septiembre se dará a conocer al coordinador o coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, será quien represente al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la presidencia en las elecciones 2024.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que él se enterará al mismo tiempo que todos sobre el resultado del Comité del partido guinda; sin embargo, aseguró que realizará una ceremonia para entregarle el bastón de mando del partido a quien resulte electo o electa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en entregar un bastón de mando al futuro candidato presidencial de #Morena aunque evitó dar detalles de esa ceremonia pic.twitter.com/RSkq5VOgM4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 6, 2023

¿Cómo será el bastón de mando que dará AMLO al coordinador de la Defensa de la 4T?

El bastón de mando será con banderas multicolores y no con los colores de la bandera, dijo el presidente López Obrador, además de que no detalló cuándo lo entregaría, pues dijo que se esperaría a conocer los resultados por el Comité.

AMLO adelantó que incluso podría enseñarlo en su conferencia matutina antes de entregarlo a quien resultara ganador de las encuestas.

¿Qué significa el bastón de mando que pasará AMLO a una de las corcholatas?

Según el presidente López Obrador, el bastón de mando es un símbolo de la lucha por los más pobres. En ese sentido, acusó que a diferencia de la "oligarquía", Morena le tiene mucho amor, admiración y respeto al pueblo, así como un compromiso con las comunidades indígenas del país.

"Es un símbolo de los pueblos indígenas, sobre todo de los más pobres del país, y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres de este país", refirió.

Cabe recordar que el morenista recibió el bastón de mando en 2018, cuando asumió la presidencia de México. Se trató de un regalo por parte de diversas culturas de pueblos indígenas, así como pueblos originarios, como símbolo de confianza de quien sería el nuevo dirigente.

López Obrador lo recibió en el Zócalo capitalino como muestra de su autoridad y compromiso para liderar al país, pero en pocos días cambiará de dueño a quien represente al partido en las elecciones 2024.