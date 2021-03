“Toco madera” ante una tercera ola de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que existe la amenaza de que se registre una tercera ola de contagios de Covid-19 en México, por lo que se va a acelerar el plan de vacunación y a más tardar el 15 de abril, todos los adultos mayores cuenten con al menos una dosis del biológico.

De gira por el estado de Durango y tras reiterar su agradecimiento a las farmacéuticas y a los gobiernos de Argentina, Rusia, China, India y de los Estados Unidos, por el envío de las vacunas para que México tenga las dosis suficientes para inmunizar a su población, hizo énfasis en el apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Al inaugurar el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, y acompañado por el gobernador estatal, José Rosas Aispuro, López Obrador recordó que durante las dos llamadas que ha sostenido con su homólogo estadounidense, le hizo la petición formal de apoyar a México con el envío de vacunas contra la Covid-19.

Te puede interesar: "<Cruel"; explota coche bomba en Colombia, hay 43 heridos: VIDEO

“(...) Estaba en Monterrey y le planteé (a Joe Biden) que si nos podían ellos ayudar dándonos vacunas, me dijo que iba a ver porque ellos también tenían el compromiso con su pueblo... Me dijo déjame analizarlo, que se pongan de acuerdo los grupos de dos países, se pusieron de acuerdo los grupos, hace como un mes poco menos volví a conversar con él pero para nosotros era muy importante tratar el tema de las vacunas...

“Pero ya me dijo, te tengo buena noticias, pero todavía no se resuelve el asunto pero consideramos que en política a veces se requiere el sigilo para no alebrestar, que no se echen a perder las cosas buenas. Hubo un tiempo de silencio y ya hace poco resolvieron que nos iban a mandar 2 millones 700 mil dosis de vacunas de AstraZeneca. Ya mañana llegan más de 1 millón y el jueves llega el resto. Entonces nos están llegando ya las vacunas y vamos a poder vacunar a todos los mexicanos”, recordó.

López Obrador aseguró que se está avanzando en la vacunación y destacó que ya se cuentan con 140 millones de dosis de la vacuna, por lo que aseguró que “muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos”.

Informó que se está avanzando en la vacunación. “Ya tenemos resuelto el abasto de vacunas, ya se han contratado vacunas para 140 millones de dosis y ya se tiene asegurado que pronto, muy pronto vamos a vacunar a todos los mexicanos, vacuna universal y gratuita, nada más cuando nos toque porque empezamos vacunando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud que están tendiendo a enfermos contagiados por Covid, están arriesgando su vida por salvar vidas (...) ya estamos por terminar de vacunarlos a todos hasta en una segunda dosis”, destacó.

“Nos estamos apurando, yo creo que vamos a poder tener vacunados aún con una dosis para mediados de abril, a todos los adultos mayores. ¿Por qué nos apura? Porque no queremos que se nos presente, no deseamos y toco madera aunque sea plástico (se refirió al atril), no deseamos un repunte porque hay esa amenaza como está sucediendo en algunos otros países, donde nosotros vamos para abajo en contagios y ya está una nueva ola en otros países de Europa, también de nuestra América”, dijo.

El mandatario refirió que es importante el regreso a las clases presenciales, por lo que insistió en que los maestros del país tiene que ser el siguiente grupo en la lista de vacunados.

“No descartamos luego la vacunación a maestros porque necesitamos regresar a la escuela, necesitamos regresar a la educación presencial. No es lo mismo la educación a distancia, se ha hecho un esfuerzo, pero hace falta el regreso a clases. Si es posible, va a depender de la disponibilidad de vacunas, hacerlo antes de que concluya el ciclo escolar. Estamos hablando ya con autoridades municipales, estatales, con maestros, maestras, con padres de familia; para ir poco a poco regresando a clases y posteriormente a toda la población”, insistió.

Última gira antes de veda electoral

El presidente López Obrador explicó que esta será su última gira pública por los estados, ya que iniciará la veda electoral el próximo 4 de abril y tiene que ser respetuosos como autoridad para que no haya injerencia en el proceso y se garanticen elecciones libres y limpias, “que dejemos atrás esa rémora de fraude electoral”.

“Ya va a entrar la veda electoral, ya no vamos a poder realizar actos como éste, además, tenemos que ser muy respetuosos como gobierno para que en los procesos electorales sean los ciudadanos los que decidan libremente, que no haya injerencia de los gobiernos, ni de los gobiernos municipales, estatales ni del federal”, indicó el mandatario.

Te puede interesar: Reportan en Birmania, al menos 90 muertos por represión militar