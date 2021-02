AMLO se vacunará cuando le toque a los adultos mayores de Cuauhtémoc

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que él se vacunará contra Covid-19 hasta que le toque a los adultos mayores de la alcaldía Cuauhtémoc, donde vive en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Oaxaca, el presidente López Obrador dijo que no se vacunó cuando llegaron las primeras dosis de Pfizer, porque hubiera sido un acto de influyentismo.

“En mi estado normal, me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc, pero como yo ya padecí covid, me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar, pronto o esperar”, dijo el presidente López Obrador, quien estuvo acompañado por el gobernador Alejandro Murat y los los titulares de las secretarías de Exteriores, Salud y Defensa, además del embajdor de India en México.

“Si es muy importante de que haya igualdad en la aplicación de las vacunas, todavía hay cuestionamientos de porque no me cuide y me dio covid. Tenía que trabajar, como muchos mexicanos, y cuidandome seguí trabajando y de todas maneras me contagie.

El presidente @lopezobrador_ dijo que sus médicos analizan si es necesario que se vacune pronto contra #Covid19, pero refirió que debe haber igualdad en la aplicación de las vacunas https://t.co/suZwZc6nvV pic.twitter.com/ztfLxJWS43 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 14, 2021

“Desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo, el que se vacunara primero al Presidente, que tiene que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno, si cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer, me hubiera yo vacunado, utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad los adultos mayores o las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de covid, pero se tiene que gobernar, predicar con el ejemplo. Ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, no va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre cuándo se vacunará contra Covid-19.

Vacuna mexicana contra Covid-19 se llamará Patria: AMLO

Al ser cuestionado sobre si México ya contactó a Cuba para tener acceso a la vacuna que están desarrollando contra Covid-19, el presidente López Obrador adelantó que les propuso a los expertos mexicanos que están trabajando en una vacuna contra Covid-19 que la dosis se llame “Patria”.

“Así como esta la Soberana 1 en Cuba y la Soberna 2 y que además nos da mucho gusto que se esté desarrollando esa vacuna, en México también hay investigación y con todo respeto en su momento, en su momento, porque son iniciativas de Conacyt, de centros de investigación públicas, pero también de empresas privadas, les vamos a sugerir que nuestra vacuna se llame Patria, ya apartamos el nombre”, finalizó el mandatario federal.