Explosión de toma clandestina en Amozoc deja impotencia y enojo

A más de 48 horas tras la explosión del pasado viernes en el poblado de San Jacinto, en el municipio de Amozoc derivado de las maniobras de Petróleos Mexicanos (Pemex) para inhabilitar una toma clandestina de gas LP, los pobladores recuerdan cómo vivieron ese mal momento.

Aunque Pemex informó, mediante un comunicado, que solo se registraron daños materiales, entre los colonos estuvo presente la incertidumbre y narran lo que pasó por su mente en ese momento.

Una de las vecinas afectadas por a explosión recordó:

“No, pues estamos aquí con la impotencia porque no sabemos qué va a pasar, qué pueda suceder y pues no nada más eso, luego la casa, no todos tenemos la misma seguridad nuestra casa y es lo que ahorita nos preocupa”, recuerda.

Es justamente en el tramo Tecamachalco-San Martín Texmelucan donde fue detectada esta toma clandestina de gas LP de acuerdo a lo que han informado las autoridades, mismas que comparten que ya se están realizando los trabajos de desfogue de gas para posterior a ello proceder al sellado.

Impotencia y enojo por explosión de toma clandestina

Impotencia, desesperación y enojo ante esta toma clandestina, son algunos de los sentimientos de los afectados y es que para seguridad de ellos y sus familias, tuvieron que dejar sus hogares por un par de días.

Una vecina afectada indicó que “si tuviera a los que hicieron esto de verdad, los pasaba por no sé, no sé de verdad, estoy enojadísima...no he recuperado nada, es más, no sé que voy a encontrar en mi casa”.

Por su parte, Pemex informó mediante un comunicado que los trabajos de desfogue concluyeron la noche del sábado y que el ducto ya se encuentra sellado.

#Ahora 🔴 Vecinos de #Amozoc reportaron una explosión presuntamente en un ducto de gas en la colonia San Jacinto.



Vía @hectorgamboav_



Más detalles https://t.co/MYIwN69JTX pic.twitter.com/evoZ5e9t1i — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 26, 2022

Se cimbra San Jacinto, Amozoc por explosión

Habitantes de San Jacinto, Amozoc , en Puebla fueron sacudidos por la explosión en un predio, de acuerdo con las autoridades estatales se trató de una mala maniobra por parte de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encontraban realizando excavaciones en un ducto cerca de una zona habitacional.

Fue necesario desalojar a cerca de cien personas debido a que las llamas constantemente están cambiando de dirección.

La explosión, de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades estatales, responde a una mala maniobra por parte de personal de Pemex que se encontraban realizando excavaciones con una retroexcavadora cerca de una zona habitacional.