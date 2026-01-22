La icónica ciudad de Ámsterdam, una de las capitales mundiales de la bicicleta, se prepara para una decisión polémica: prohibir las bicicletas eléctricas tipo “fatbike” en su parque central, al considerarlas un riesgo para la seguridad pública.

Una polémica medida que refleja la creciente tensión por el rápido aumento de las e-bikes en una ciudad donde más de la mitad de sus 800 mil habitantes utilizan la bicicleta todos los días. Las autoridades locales aseguran que este tipo de vehículos, populares entre jóvenes y repartidores de comida, circulan a velocidades excesivas en espacios compartidos con peatones y ciclistas tradicionales.

Polémica en Ámsterdam: ¿qué son los “fatbikes” y por qué generan polémica?

Las “fatbikes” son el equivalente a las motocicletas “chopper” del mundo ciclista; estas cuentan con baterías grandes, llantas gruesas, además de estructuras pesadas. Son atractivas por su diseño, su capacidad para transportar pasajeros y porque permiten desplazarse rápido sin pedalear demasiado.

Sin embargo, críticos y autoridades locales denuncian que muchos modelos, especialmente los modificados o “tuneados”, circulan de forma temeraria por las ciclovías y parques saturados en Ámsterdam.

¿Qué dicen las autoridades de Ámsterdam sobre las bicicletas?

La concejala Melanie van der Horst, impulsora de la propuesta, fue clara: “vemos muchos fatbikes circulando a más de 50 o incluso 60 kilómetros por hora, cuando legalmente solo deberían ir a 25 kilómetros por hora. Es muy peligroso”.

Aunque aún no hay una fecha definida para la entrada en vigor del veto, el anuncio ya ha encendido el debate público en una ciudad famosa por su tolerancia y estilo de vida liberal.

¿Qué tan extendido es el uso de “e-bikes” y “fatbikes”?

Conforme a la Asociación Vehicular RAI, en 2024 el 48% de las bicicletas vendidas en Países Bajos fueron eléctricas, y un 13% correspondió a las “fatbikes”. Es decir, uno de cada ocho nuevos ciclistas eligió este tipo de vehículo. El problema, advierten expertos en salud, va más allá del tránsito.

¡Accidentes y niños: la principal señal de alerta ante los “fatbikes”! En octubre, hospitales neerlandeses detectaron que los heridos en accidentes con fatbikes requirieron 70% más atención médica que los ciclistas convencionales; un dato especialmente preocupante: casi la mitad de los accidentes involucró a menores de entre 12 y 15 años.

¿Regulación o prohibición total de bicicletas en Ámsterdam?

Usuarios como Alex Manuputty, defensor de los fatbikes, llaman a la convivencia y reglas claras, no a la prohibición: “Siempre hay resistencia a lo nuevo. Con reglas, todas las culturas pueden convivir”.

La discusión ya está sobre la mesa: ¿debe Ámsterdam adaptarse a una nueva movilidad eléctrica o poner límites estrictos para proteger a los más vulnerables?