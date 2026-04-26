El blanco no era Trump: Revelan el objetivo del tirador en cena de corresponsales de Washington

Cole Allen, el maestro que cometió el atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales en el hotel Washington Hilton no tenía como objetivo asesinar al presidente de Estados Unidos, aseguró la Casa Blanca.

El móvil del atentado: ¿cuál era el objetivo del atacante según la Casa Blanca?

El gobierno estadounidense señala que el atacante quería atacar a funcionarios de la administración de Trump, aseguró Todd Blanche, fiscal general interino, a la cadena CNN. No obstante, aún no tienen integrantes específicos a quienes pretendía atacar.

“Seguimos tratando de esclarecer el móvil. Según nuestra investigación preliminar, parece que el sospechoso tenía como objetivo a miembros de la administración. Aún no tenemos detalles sobre miembros específicos de la administración, salvo que sabemos que ese era su objetivo”, afirmó Blanche.

Cargos legales y evidencias halladas contra Cole Allen

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, asegura que el sospechoso, a quien no refirió por su nombre, enfrenta dos cargos por uso de arma de fuego y un cargo por agresión a un agente federal con arma peligrosa. Mientras que Blanche destacó que el detenido no está cooperando con las autoridades.

Además, están revisando el manifiesto que supuestamente envió Cole Allen a sus familiares. En el escrito se definía como el “Asesino Federal Amistoso” y expresó ideas anti-Trump.

El residente de Torrance, California, trabajaba a tiempo parcial como docente para una empresa de exámenes y tutorías, así como desarrollador de videojuegos.

La Casa Blanca destaca que el sospechoso tenía tendencia a hacer declaraciones radicales a medida que se involucraba en el activismo de izquierda en Los Ángeles, mientras que compraba armas de fuego y comenzaba a realizar prácticas en un campo de tiro, de acuerdo con lo declarado por su hermana a los oficiales federales.

¿Quién es Cole Allen, el sospechoso del ataque en la cena de corresponsales?

Allen subió a un tren en Los Ángeles y viajó a Chicago y después a Washington D.C., donde se registró en el hotel Washington Hilton, el cual albergaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El sujeto llevaba una pistola semiautomática calibre .38 y una escopeta calibre 12. El hombre disparó en al menos dos ocasiones y lesionó a una agente del Servicio Secreto que llevaba chaleco antibalas antes de ser detenido.

