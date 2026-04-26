¡Superó la barrera de las 2 horas! Sabastian Sawe rompe el récord del mundo en el maratón de Londres 2026

El asfalto de la capital británica presenció un acto nunca antes visto en el mundo del deporte. Sabastian Sawe, un destacado atleta keniano, logró romper la barrera de las 2 horas en el maratón de Londres 2026, una victoria que la ciencia y lógica calificaban como "imposible para el ser humano".

Sawe se convirtió en la primera persona en correr un maratón en menos de dos horas. Lo que antes era un sueño, hoy es una realidad que deja una huella imborrable.

¿Cuál fue el tiempo oficial de Sabastian Sawe en el Maratón de Londres 2026?

Antes del Maratón de Londres, la barrera de las dos horas en los 41,195 kilómetros que dura este evento deportivo, no se había superado, pero este 26 de abril 2026, el atleta keniano de 30 años logró lo que muchos creían imposible, pero ¿cuál fue el tiempo excato?

Sabastian Sawe terminó el Maratón de Londres 2026 en tan solo 1 hora 59 minutos y 30 segundos .

El tiempo de Sabastian recortó 1 minuto y 5 segundos al anterior récord del mundo de Kelvin Kiptum, corriendo en 2 horas y 35 segundos el Maratón de Chicago el 8 de octubre del 2023.

BREAKING VIDEO: Kenya’s Sabastian Sawe becomes the first person ever to win a regular marathon in under two hours, setting a new world record at the London Marathon in 1:59:30!



Kenyans invented running™ pic.twitter.com/esN8QAwWmm — Larry Madowo (@LarryMadowo) April 26, 2026

¿Quién es Sabastian Sawe, el atleta keniano que corrió el Maratón de Londres en menos de 2 horas?

Sabastian Sawe nació el 16 de marzo de 1995 en Kenia, un lugar en donde correr es parte de su identidad.

Antes del Maratón de Londres 2026, Sawe había dejado señales de claras que esta vez iba por lo grande. Ganó el Campeonato Mundial de Ruta en medio maratón en 2023, mientras que en 2025 conquistó Berlín y Londres.

El atleta keniano ha sido una voz activa en favor del deporte limpio, solicitando controles estrictos y defendiendo la credibilidad del atletismo en una época donde cada récord es observado con lupa.

La estrategia maestra de Sabastian Sawe: Paciencia y precisión en Londres

Según expertos en el tema, Sabastian Sawe no suele romper carreras desde el inicio, pues prefiere construirlas, leerlas y ejecutarlas en el momento exacto.

En el Maratón de Londres, el sello de Sawe fue evidente, pues no fue necesario liderar desde el kilometro uno. Espero, midió y actuó cuando el margen era mínimo y el riesgo máximo.