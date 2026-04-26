Le perforan el intestino: Niño sufre bullying en Paraguay y deberá someterse a terapia por un año

Un niño de apenas 9 años de edad sufrió un acto derivado del bullying, conocido como abuso escolar, en Paraguay. Sus compañeros de clase colocaron un lápiz en su asiento del salón y después se sentó, lo que le causó una perforación intestinal.

El ataque sucedió en la escuela San Isidro Labrador, en la ciudad de Limpio, en el Departamento Central paraguayo.

Detalles del ataque de bullying en la escuela San Isidro Labrador

Sus compañeros del cuarto grado dejaron un lápiz en la punta hacia arriba y después el menor se sentó sin percatarse de lo sucedido, por lo cual sufrió una perforación intestinal profunda que requirió atención médica.

La familia describió el momento como un accidente devastador que alteró por completo la rutina del pequeño. Ahora, el niño permanece en su casa en etapa de recuperación tras dos cirugías exitosas. Los médicos suturaron tres partes de su intestino dañado y la vigilancia continúa para evitar complicaciones graves.

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El testimonio de la madre: los desafíos médicos y las secuelas del menor

Felícita Ortiz, madre del niño, compartió su angustia “No sé cómo llamarle lo que pasó, pero ya pasó. Ahora tenemos un compromiso muy grande con mi hijo de sacar adelante, de luchar otra vez por él para sacarle adelante porque mi hijo, eso va a llevar a esas secuelas de por vida porque tiene tres partes suturado su intestino", relató.

Explicó los desafíos médicos que enfrentan: “Entonces tenemos que ver si no hay alguna fuga de algún líquido, si no se cicatriza, si no se engrosa su intestino y se tapa, le vuelve a tapar su intestino”. Destacó que el tratamiento del pequeño podría extenderse por hasta un año.

Cómo ayudar a la familia con los gastos médicos del niño en Limpio

Los costos médicos elevados agobian a la familia, que tuvo que organizar una actividad benéfica para solventar el tratamiento continuo del niño y pedir donativos a una cuenta bancaria con el fin de poder pagar los tratamientos médicos, que se cure de las secuelas de la perforación y pueda volver a una vida normal.