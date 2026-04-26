No sólo Donald Trump: Hotel Washington Hilton también fue testigo de otro atentado presidencial

El hotel Washington Hilton fue escenario del más reciente atentado contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, donde un maestro llamado Cole Allen desató un tiroteo en la cena de corresponsales el 25 de abril de 2026.

No obstante, dicho lugar también fue escenario de un atentado contra Ronald Reagan en 1981, cuando también era mandatario de la Unión Americana.

Similitudes con el atentado contra Ronald Reagan en 1981

En dicha ocasión, el presidente salía del hotel Washington Hilton después de un encuentro con 5 mil integrantes de la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, por sus siglas en inglés) el 30 de marzo de 1981.

Caos en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca...



Un atacante burló la seguridad, se escucharon entre 5 y 6 disparos y el presidente fue evacuado de emergencia.



El agresor, que se hospedaba en el mismo hotel, ingresó armado aprovechando fallas en los controles internos.… pic.twitter.com/zqS2JG1ILR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 26, 2026

John Hinkley Jr. disparó un revólver calibre .22 contra Ronald Reagan y varios integrantes de su equipo de seguridad. Una de las balas impactó la limusina y después rebotó, con lo que lesionó al presidente Reagan en la axila izquierda.

El secretario de prensa James Brady, el agente del Servicio Secreto Timothy McCarthy y el policía Thomas Delahanty también resultaron heridos durante el tiroteo.

No obstante, las lesiones de Reagan no fueron detectadas hasta que comenzó a toser sangre, por lo que fue trasladado al Hospital de la Universidad George Washington donde tuvo que estar hospitalizado por 12 días, tras lo cual volvió a la Casa Blanca.

Su secretario de prensa, James Brady, quedó con una discapacidad permanente y finalmente falleció a causa de sus heridas en 2014.

El historial de seguridad del Washington Hilton: ¿un edificio vulnerable?

Durante una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca tras el incidente, Trump elogió a los servicios de emergencia, incluido el Servicio Secreto. También reflexionó sobre los peligros de ser presidente, señalando que algunos de sus predecesores habían sido asesinados, pero añadió que el sospechoso no había estado ni cerca de “forzar” las puertas del salón de baile.

“No es un edificio especialmente seguro”, dijo Trump sobre el hotel, situado a unos 10 minutos en coche de la Casa Blanca.

Trump se compara con Abraham Lincoln tras el tiroteo en la cena de corresponsales

Por otro lado, en la misma conferencia de prensa, se comparó con el expresidente estadounidense Abraham Lincoln después de que le preguntaran por qué sigue siendo víctima de varios atentados que tratan de asesinarlo.

Trump:



I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

“A quienes atacan es a quienes tienen mayor impacto. No atacan a quienes no hacen mucho, porque les conviene que sea así”, refirió Trump.

