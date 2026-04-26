“Nunca había visto tanta seguridad": Armando Guzmán; atacante burló los filtros en cena de Trump

La seguridad en uno de los eventos más exclusivos y vigilados de Washington quedó en duda luego del tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump.

El incidente ha encendido las alertas sobre posibles fallas en los estrictos filtros de acceso al hotel Washington Hilton, así como en los protocolos diseñados para proteger a figuras de alto perfil.

¿Cómo eran los filtros de seguridad para entrar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca?

El hotel Washington Hilton, sede tradicional de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca desde 1929, fue escenario de momentos de tensión luego de que se registraran disparos en el lobby.

De acuerdo Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias, el acceso al evento contaba con al menos tres detectores de metal y distintos filtros de seguridad.

Un primer control con detector, seguido por un segundo filtro donde se verificaban boletos, listas y asignaciones de asientos antes de subir a la sala de recepción y finalmente ingresar al salón principal.

Sin embargo, el atacante logró pasar el primer detector de metales, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles fallas en el protocolo.

“Nunca había visto tanta seguridad como la vi hoy”, relató Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias, destacando el despliegue de vigilancia en el evento pese a lo ocurrido.

Tras cruzar ese primer filtro, se escucharon entre cinco y seis disparos, lo que apunta a un posible intercambio de fuego dentro del recinto.

Elementos del Servicio Secreto reaccionaron de inmediato, enfrentaron al agresor y lograron someterlo, quitándole el arma sin que resultara herido. "Atravesó el filtro con varias armas", dijo el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El incidente ocurrió en una de las entradas más cercanas al salón de fiestas, encendiendo la alarma entre los asistentes.

Tras el incidente, comenzaron a circular rumores de que en algunos accesos no se estaba solicitando identificación y que prácticamente cualquier persona podía ingresar al evento.

¿Qué pasó en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca?

En un hecho sin precedentes, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto tras escucharse alrededor de seis detonaciones durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la noche del sábado 25 de abril de 2026.

🇺🇸 | Imágenes muestran el pánico dentro del Washington Hilton momentos después de los disparos en la Cena de Correspondientes de la Casa Blanca. pic.twitter.com/t7mLMfgixf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 26, 2026

El incidente se registró poco después de las 9:00 p.m. dentro del hotel Washington Hilton, donde ruidos similares a disparos desataron momentos de caos entre los asistentes. Trump fue retirado del lugar de manera inmediata por agentes federales.