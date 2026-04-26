¿Qué dijo Donald Trump tras disparos en cena de corresponsales de la Casa Blanca?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue evacuado de última hora del hotel Washington Hilton cuando participaba en la cena de corresponsales que cubren la Casa Blanca.

En el lugar se escucharon detonaciones, lo que puso en alerta a los agentes del Servicio Secreto, quienes reaccionaron de inmediato para poner a salvo al presidente de lo que pudo ser una tragedia por los disparos.

Servicio Secreto investiga tiroteo en cena donde participaba Trump

La cena de corresponsales fue interrumpida y tras activarse el operativo de seguridad, Trump y la primera dama Melania Trump fueron sacados apresuradamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Armando Guzmán, corresponsal de Azteca Noticias, confirmó que en el lugar hubo al menos cinco o seis disparos en el lobby del hotel.

Los asistentes a la cena dejaron de hablar inmediatamente y la gente empezó a gritar: "¡Agáchense, agáchense!"

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, informó que en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, se está investigando el incidente de tiroteo cerca del área principal de control con magnetómetro en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

Trump reacciona a disparos en cena de corresponsales de la Casa Blanca

A través de Truth Social, el presidente Trump se pronunció al respecto después de las detonaciones y confirmó que un tirador fue detenido.

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe", pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden.

"Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla", publicó.

¿Qué pasará con la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

Luego de los hechos de la noche de este sábado, se determinó que la cena de corresponsales será reprogramada en 30 días.

Los momentos fueron de tensión y cientos de invitados se escondieron bajo las mesas cuando agentes del Servicio Secreto, con equipo de combate, irrumpieron en el comedor.

"Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato (...) la primera dama, el vicepresidente y todos los miembros del gabinete se encuentran en perfecto estado de salud (...) he hablado con todos los representantes encargados del evento y lo reprogramaremos en un plazo de 30 días", escribió en Truth Social.

Con información de Reuters