Conductor de transporte por aplicación muere en Florida por infarto; lo detuvo la policía

En Estados Unidos, los constantes operativos contra migrantes dejaron un saldo fatal en Florida: un conductor de un servicio de transporte por aplicación que fue detenido por la policía murió por un infarto.

¿Quién era Ray Barraez, el conductor venezolano que murió en Casselberry?

Se trata de Ray Barraez, de 50 años de edad y originario de Venezuela, quien circulaba en la comunidad de Casselberry el 18 de abril de 2026. Un oficial de policía lo detuvo por tener la luz de la placa apagada.

No obstante, el conductor comenzó a tener problemas respiratorios durante la revisión y minutos después fue declarado muerto tras recibir asistencia médica por parte de la policía.

El video de la cámara corporal revela los últimos momentos del chofer

Imágenes de las cámaras corporales de la policía mostraron que Barraez llevaba a dos pasajeros en su automóvil al momento de ser detenido. Los agentes le pidieron sus documentos y le explicaron que la luz de su placa no estaba encendida, por lo que el chofer le ofreció disculpas al agente.

Un conductor venezolano de Uber murió tras sufrir un infarto durante una parada policial en Orlando. El hecho ocurrió la madrugada del 18 de abril y quedó registrado en la cámara corporal de un oficial del Departamento de Policía de Casselberry.



Ray Barraez fue detenido por un… pic.twitter.com/SnVy3x6b7M — VPItv (@VPITV) April 22, 2026

Ray le explicó al policía que no hablaba inglés de forma fluida y el agente le respondió que no se preocupara. Mientras el oficial revisaba datos en su patrulla, la salud del hombre se deterioró de forma muy rápida.

Los pasajeros ayudaron a Ray Barraez a bajar del auto y a colocarlo a un costado de la vía. El Departamento de Policía de Casselberry aseguró que el hombre sufrió una emergencia médica, por lo cual el oficial le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) en tanto llegaba una ambulancia para atenderlo. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, nada pudieron hacer por él.

